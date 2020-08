Victoriano: ambición y desesperación

Sabedor que sus posibilidades para ser candidato de su partido a la gubernatura en la elección de 2021, son totalmente nulas, Victoriano Wences Real busca la forma para no quedar fuera de la jugada electoral. Y para ello –que no es la primera vez que lo hace– ofrece candidaturas a ciertos personajes que cree aportarán los votos suficientes para que el PT obtenga más prerrogativas (dinero) del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) o, en su defecto, alcance para que uno de sus familiares logre una curul en el Congreso local.

En las pasadas elecciones, por ejemplo, invitó al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y a Servando de Jesús Salgado Guzmán, dirigente transportista de la entidad, para contender por las presidencias municipales de Acapulco y Chilpancingo, respectivamente, ya que ’representaban’ miles de votos para el PT. Salgado Guzmán negoció finalmente la posición número 2 de la lista de diputados plurinominales, con el compromiso de que su hermana María Eugenia, de los mismos apellidos, aportara para el petismo 20 mil votos.

Finalmente, Torreblanca Galindo obtuvo 27 mil 739 sufragios, mientras que María Eugenia solamente 4 mil 637 votos.

Recordemos que el PT fue solo en la elección de 2018 al no concretar la alianza con Morena, que en ese entonces encabezaba Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hoy delegado del gobierno federal en la entidad.

Victoriano Wences se inconformó con Pablo Amílcar, porque éste no aceptó que el dirigente petista fuera el candidato de la alianza Morena-PT a la alcaldía de Tlapa de Comonfort, municipio que gobernó en el trienio 2012-2015.

La dirigencia estatal de Morena estaba consciente de la presencia de Victoriano en la Montaña, particularmente de Tlapa, pero también sabía de algunas irregularidades que cometió y del repudio que le tenían –y siguen teniendo– los sectores más duros de la izquierda en la región.

Durante su paso por la alcaldía tlapaneca, Victoriano Wences fue denunciado por incurrir en actos de corrupción, autoritarismo y nepotismo, ya que uno de sus hermanos (Quirino Wences Real) se desempeñaba como director de Agua Potable del municipio, además de Margarito, otro de sus hermanos y que supuestamente cobraba las multas en Seguridad Pública Municipal.

Y eso no es todo. También fue denunciado por utilizar recursos del Ayuntamiento para impulsar la candidatura de su esposa Leticia Mosso Hernández, quien pretendía sucederle en el cargo.

En efecto, en 2015 la señora Leticia Mosso fue candidata del PT a la alcaldía, pero perdió ante el priista Javier Morales Prieto. Victoriano Wences, en cambio, se benefició de la alianza que el PT amarró en esa elección con el PRD y que encabezó Beatriz Mojica Morga como candidata a la gubernatura, ya que los votos de los perredistas le alcanzaron para ganar el distrito electoral federal 05 de la Montaña. O sea, gracias a Bety Mojica, y de quien ahora reniega, fue diputado federal.

Tres años después, Victoriano intentó regresar a la Alcaldía de Tlapa, pero los electores y el efecto AMLO lo mandaron al tercer lugar. Pero como dirigente estatal del PT palomeó a su cónyuge como diputada local plurinominal, desplazando de esa manera a destacados militantes que durante varios años se la han jugado con el PT.

Y lo que es peor: hoy por hoy, Wences le juega las contras al fundador y máximo líder nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.

Mientras don Alberto Anaya tiene a Beatriz Mojica como su propuesta para la gubernatura, en caso de que al PT le corresponda definir al candidato en una eventual alianza con Morena, Victoriano ’destapa’ a la cuestionada alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, como su candidata.

No cabe duda que similares atraen a similares. A Adela Román la señalan de incurrir en actos de nepotismo y manejar con opacidad las finanzas del Ayuntamiento porteño.

Lo único que refleja el comisionado político nacional del PT en Guerrero, es desesperación, enanismo político, ingratitud y que es un ambicioso vulgar (AMLO dixit).

ENTRE OTRAS COSAS… El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Celestino Cesáreo Guzmán, propuso este miércoles que la presea ’Sentimientos de la Nación’ de este año sea entregada a los trabajadores del sector Salud de la entidad, ya que anteponiendo su vida por el riesgo de contagios, están en el primer frente de batalla salvando la vida de miles de guerrerenses contagiados por Covid-19.

’Sería éste, un reconocimiento en el más amplio sentido de justicia y agradecimiento, por el esfuerzo y sacrificio que todos los días hacen en el cuidado de los pacientes víctimas de la pandemia’, señaló.

La propuesta del diputado Celestino Cesáreo es, sin lugar a dudas, muy acertada y que ha tenido buena aceptación en la clase política y en las redes sociales.

Ojalá todos los integrantes de la LXII Legislatura local apoyen la propuesta.

