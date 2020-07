Platicando con Ricardo Jacob, escritor y compositor comenta que solo quería contarle una historia a su hijo y surge Vida en Marte, escribirle cosas con las que pudiera relacionarse, tocar la guitarra, lo que se siente escuchar una canción, salió solita, no era una cosa planeada, pero se dio de esa forma, con anécdotas propias y resaltando la canción de David Bowie.



Casualmente el día de hoy se realizó un lanzamiento por parte de la nasa al palmeta rojo, los marcianos a ver que opinan de ésta obra. Mateo, el protagonista de la historia, está enfocado en la música y lo ven raro, no es tan común ver a un niño escuchando a Clash, Boby Holly y el mismo Bowie, cuando no es común para su edad, a casi ningún niño de ocho años les agrada, se van con lo comercia.



El libro lo pueden adquirir en la librería Sótano de la editorial Mister Momo, un triunfo y logro de un mexicano que haya sido publicado por una empresa española, el libro tiene la finalidad de apoyarlos en sus intereses, ponerles más atención, darles las herramientas, darles atención, es muy recomendable el libro y por cierto, se hace mención a un personaje muy importante en la vida del autor llamado Simón.



Está en espera de hacer una presentación con público, primero el COVID, y comentando de ese tema, las personas no entienden de razones, les vale menos que un cacahuate y de los corrientes hacer fiestas, reuniones, bares abiertos, sin normas y por poco nos toca semáforo rojo, por poco, pero se tiene que reactivar la economía, o te mueres de la enfermedad o te mueres de hambre.



Muchos se alarman del número de muertos, pero, ¿qué parte de pandemia no entendieron? Las pandemias generan millones de muertos, y todavía ni a los 700 mil nos acercamos, quieren demandar los panistas al Dr. López Gatell, como si el tuviera la culpa, esto es mundial, la OMS, lo ha dicho, viene lo peor, pero nos comparan algunos comunicadores con Italia o España cuando sabemos que la cultura y la educación es muy distinta, ’pedirle peras al olmo’.



La violencia sigue creciendo, otras enfermedades están en lista de espera para hacer lo suyo, pero como las balas y los cuchillos tienen COVID, pues todos nos vamos a morir por ese ’bicho’. Afortunadamente nos vamos a olvidar un rato de ese tema, pase lo que pase porque hay algo que nos va a entretener mejor que Netflix.



A partir de ésta semana comienza la telenovela, la serie, la película, todavía no se que vaya a salir, pero el caso de Emilio Lozoya que está haciendo un elenco de primera, o sería como segunda temporada, los actores ya los conocemos, el ex presidente Peña Nieto, la ’gaviota’ y Videgaray, elenco de primera. En el primer capítulo ya vimos que quedó libre ¡ese guion no lo tiene ni Obama! Tantos cargos y le pusieron una ’pulserita’, no se si sea de Tepito pero es para tenerlo vigilado y vaya a firmar dos veces al mes.



¿Qué giro dará la historia? No lo sabemos pero se presume por parte de sus abogados que presentarán videos, audios, donde el pobrecito ex director de PEMEX es obligado a hacer todo lo que no quería, ¡es inocente! Los culpables irán saliendo poco a poco, eso si se espera recuperar un chin… mucho dinero para apoyar a los pobres, ya que lo del avión presidencial ni idea de lo que vaya a pasar con el.



En otras cosas, ya empezamos con temporada de huracanes, el popo anda activo, todos se pelean por sacar sus vacunas para que no mueran tantas personas (ajá) un negocio increíble, mientras seguimos acumulando muertos por enfermedades, homicidios, feminicidios, cobro de plazas o deudas, somos peor que el coronavirus, destruimos al planeta, nos matamos entre nosotros pero esperemos poder habitar Marte, lo primero que se va a hacer es destruir lo que no les interese o no lo crean útil, como aquí.



Mientras tanto querido lector puede ver su amado futbol, que es una porquería, sin descenso, sin preocuparse de perder la categoría, si no desafilian al Cruz Azul, por las cosas que hizo Billy Álvarez, va a poder disfrutar partidos de jueves a lunes, tal vez hasta el martes, siga disfrutando su cuarentena mientras otros hacen fiestas.