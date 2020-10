Video: Cuarentena en Perú: una mujer exige que liberen a su mascota, pero no a su esposo

Durante el quinto día de inmovilización obligatoria en Perú, medida que busca frenar el avance del coronavirus, la Policía Nacional se pone fuerte y arresta a quienes se atreven a salir de sus casas, así sea para que pasear a la mascota de la familia.



En la mañana del viernes, las autoridades intervinieron a un hombre que hizo caso omiso a la medida y, en ropa interior, salió a pasear a su perro por el malecón del exclusivo distrito limeño de Miraflores.

Sin embargo, este hecho pudo ser uno más de las decenas de detenciones que se produjeron durante la mañana sino fuera por la inesperada reacción de la esposa del detenido quien, desde la ventada de su departamento, exigió a gritos que liberen a la mascota, mas no a su marido.

’¡No! ¡No se lleven a mi perro!’, gritaba.

’Señor, no toque a mi perro. Devuélvanme a mi perro. A mi perro no lo toques’, le pedía la señora a los oficiales peruanos

En un video que se ha viralizado en las redes sociales se escucha al hombre recriminar a su mujer: ’Te dije que me iban a llevar’.

Los oficiales devolvieron al can a la esposa del vecino y lo trasladaron hasta la comisaría más cercana.