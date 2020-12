VIDEO: El inesperado final de una instalación de aire acondicionado se vuelve viral en redes

En redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra a dos técnicos en refrigeración sufrir un accidente al intentar instalar un aire acondicionado, debido a que no tomaron las medidas de seguridad necesarias.



En un video, subido por el usuario elpupi3, se observa a dos técnicos en refrigeración que no cumplen con las medidas de seguridad necesarias mientras hacen su trabajo.



Para instalar el aire acondicionado en el segundo piso de una casa, los técnicos usan una escalera que instalaron en un andamio.



En las imágenes se observa a uno de los hombres levanta el aire acondicionado en su hombro para instalarlo, mientras que el otro trata de sujetar la escalera.



Al final todo termina con una aparatosa caída de los operarios y el aire acondicionado.



En ese momento el video termina, sólo unos segundos después de que quien filmaba se jactaba en español de que ’a veces lo barato sale caro’.



El video de la estrepitosa caída de dos personas cuando trataban de instalar un aire acondicionado está arrasando en TikTok. El mismo sumó más de 145.000 me gusta, más de 4.600 comentarios y superó los 2 millones de visualizaciones.