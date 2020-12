VIDEO: Funcionarios de Salud hacen fiesta COVID mientras médicos y enfermeras arriesgan la vida

La grabación muestra que el lugar es un espacio cerrado con poca ventilación, contrario a las recomendaciones que ha dado la dependencia de salud federal.



A pesar de la latente Alerta por COVID-19, el creciente número de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos en la Ciudad de México, empleados de la Secretaría de Salud federal (SSa) asistieron a una fiesta sin procurar la sana distancia ni el uso del cubrebocas.



Los hechos ocurrieron en el Hotel Benidorm, ubicado en la colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, y quedaron registrados en un video que fue difundido por el periodista Ciro Gómez Leyva. La grabación de poco menos de un minuto muestra alrededor de 80 empleados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SSa.



En el video se ve a parte personal de la Secretaría bailando sin cubrebocas mientras otros permanecen sentados escuchando al conjunto musical que contrataron para tocar en vivo.



Los asistentes a la fiesta decembrina no procuraron la sana distancia ni portaron caretas o mascarillas para prevenirse de la COVID-19.



En el noticiario de Imagen Televisión precisaron que los empleados estuvieron en el lugar desde las 17:00 horas y se retiraron después de las 21:00 horas del pasado fin de semana en un salón de fiestas del hotel capitalino.



La grabación muestra que el lugar es un espacio cerrado con poca ventilación, contrario a las recomendaciones que ha dado la dependencia de salud federal.



’¿A qué hora nos van a correr?’, pregunta uno de los asistentes. Una de las meseras le responde que el servicio era hasta las 21:00 horas, pero que ’podían quedarse otro ratito’.



Contrario a dicho escenario, 115 mil 099 personas han fallecido por la COVID-19 en México, mientras se tiene registrado un total de un millón 267 mil 202 casos confirmados.



La Secretaría de Salud federal informó ayer que tres millones 235 mil 890 personas han ingresado a protocolo de estudio por el virus SARS-CoV-2.



Del total, un millón 578 mil 722 han dado negativo y 42 mil 536 se mantienen como sospechosos con posibilidad de recibir un resultado.



El director genera de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, agregó que el índice de positividad en la Semana Epidemiológica 49 se ubica en el 39.8 por ciento.



Alomía Zegarra agregó que los casos estimados se ubican en un millón 442 mil 136; la epidemia activa corresponde al seis por ciento del total, u 80 mil 182 casos; y 938 mil 089 personas ya han superado al virus.



Sobre la ocupación de camas generales, la media se ubica en 44 por ciento. De los 29 mil 167 espacios, 12 mil 690 se encuentran con un paciente de COVID-19.



La Ciudad de México presenta el pico más alto, con el 80 por ciento. Le sigue el Estado de México, con el 73 por ciento; Guanajuato, con el 68 por ciento; y Durango, con el 61 por ciento.



AMLO PIDE NO SALIR



El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos y en especial a los capitalinos a no salir de sus casas ’o sólo salir por lo indispensable’, debido a los altos niveles de contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.



López Obrador insistió en que ’no se trata de cerrar toda la actividad económica, comercial, incluso la recreación’. Repitió: ’Prohibido prohibir’. Pero mandó el mensaje de que de hoy al 23 de diciembre, cuando tradicionalmente hay mayor movilidad, la gente se cuide y se recluya en sus casas. ’Es un llamado para que todos actuemos’, dijo.



Al iniciar su tradicional encuentro matutino con la prensa, el mandatario pidió a la población extremar las medidas sanitarias para evitar nuevos contagios. Enfatizó que son ocho entidades de la República Mexicana las que están en alerta ante un importante incremento de casos y hospitalizaciones, sin embargo, reiteró que toda la ciudadanía debe cuidarse y ’no bajar la guardia’.



’Vamos a hacer un llamado para cuidarnos estos días. Hay ocho estados donde esta creciendo el contagio, una de ellas es la Ciudad de México, en los últimos días han habido más hospitalizaciones si contagios. Podemos entre todos controlar esto si nos cuidamos’, expuso Andrés Manuel desde Palacio Nacional.



El mandatario oriundo de Tabasco recordó que estamos a pocos días de que ocurra la Noche Buena y Navidad, y que usualmente, después de esta fecha, la movilidad en el país se reduce considerablemente, lo cual ayudaría a no incrementar las cifras de COVID-19.



Aún así recalcó que en las siguientes semanas la gente deberá permanecer en casa y sólo salir para ’lo que sea realmente indispensable y no banal’.



’Falta muy poco para el 24, yo les hablaba de cómo se procura estar en familia y a partir del 25 la ciudad de vacía, ya no hay movimiento hasta las vísperas de los Reyes. Lo que tenemos que procurar es cuidarnos. Si podemos no salir o sólo salir a la calle lo indispensable’, subrayó el Presidente mexicano.



El Jefe del Ejecutivo federal afirmó que con esta prevención se reducirá el número de hospitalizaciónes y, sobre todo, la cifra de personas que fallecen a causa del nuevo coronavirus.

En el momento más crítico de la pandemia, unos 80 funcionarios de la Secretaria de @SSalud_mx celebraron una fiesta decembrina con música en vivo, baile y sin #SanaDistancia en el hotel Benidorm, en la colonia Roma. No había ventilación natural y hasta bailaron sin cubrebocas: pic.twitter.com/HFWqyjlrhp — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 15, 2020