VIDEO | La emotiva reacción de un abuelo al enterarse que su nieto terminó la universidad

Roberto, de 80 años, ha conmovido las redes sociales luego de que se dio a conocer un video donde estalla de emoción al saber que su nieto se graduó de la universidad.



Por medio de redes sociales, Agustín Salas, de 23 años, compartió el video donde se ve la emotiva reacción de su abuelo al informarle, por medio de una videollamada, que había terminado la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán, de Argentina.



"Quizá no estoy con todas las personas que quiero, pero para mí el tiempo vale muchísimo. Soy abogado loco y lo hice explotar de felicidad a mí abuelo y se me explota el corazón", escribió Salas en Twitter.



Y Agustín no fue el único al que le explotó el corazón ante la reacción del abuelo, ya que el video se hizo viral y ya conmovió miles de personas.



"¿Sabés lo que te quería contar? Me acabo recibir", comenta Salas en el video y la reacción del Roberto es increíble, "Qué alegría que me das papá, qué alegría papá yo siempre le pedí a Dios. Gracias, papá. Gracias a tu abuelita, a tu abuela, qué lindo, papá, qué lindo mi viejo, te felicito que seas feliz toda la vida, que seas feliz papito, que sea feliz hijito. Me siento orgulloso de vos’.

Quizá no estoy con todas las personas que quiero pero para mí el tiempo vale muchísimo, así que SOY ABOGADO LOCOOOO y lo hice explotar de felicidad a mí abuelo y se me explota el corazón! 👏 pic.twitter.com/6I67eAm8Z4 — Gabriel (@Agustin1697) August 26, 2020