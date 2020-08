VIDEO.-Policías Ministeriales del GTO Naucalpan torturan a mujer inocente

Varias denuncias de ciudadanos, se han dado en contra de presuntos ministeriales que se dedican a dar levantones a personas inocentes en el territorio de Naucalpan.



La Fiscalía anticorrupción y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, poca atención a puesto al asunto, ya que desecharon las quejas porque supuestamente las víctimas no presentaron las pruebas pertinentes.



El caso que hoy presentamos es el testimonio de una joven mujer de nombre Joselin ’N’, que se dedica a trabajar en una taquería en la Colonia Rincón Verde para llevar los alimentos de sus hijos, Joselin ’N’ fue víctima de un grupo de policías de investigación del grupo GTO de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que recientemente han cometido infinidad de atropellos y la autoridad de combate a la corrupción, no los a sancionado por abusos y violaciones graves a los derechos humanos, a pesar de existir varias quejas en contra de este grupo GTO de la Fiscalía Regional, que a causado terror en Naucalpan, siguen operando con total impunidad, cometiendo levantones, torturas y fabricación de delitos a víctimas inocentes.



Después de la tortura y abuso sexual que sufrió la mujer y por temor a represalias hace su denuncia pública, realizando un llamado al Gobernador del Estado de México y a las Diputadas Locales para que tomen cartas en el asunto y pongan freno a los atropellos del grupo GTO que opera en Naucalpan a cargo del Comandante policía Ministerial Isaías Juárez, así, lo denuncia públicamente por medio del video que presentamos en este medió informativo.



En la video grabación, Joselin de 20 años de edad relata.-’Varios hombres armados subiéndome a la fuerza, comenzando a golpearme, a tocarme y yo vi que subieron a otras dos personas más, a una de esas personas le pusieron una bolsa en la cabeza, para no dejarla respirar y eso no fue todo, se convirtió en un infierno, por que nos tocaban nos golpeaban en todo el cuerpo, por más de tres horas nos estuvieron dando vueltas’sic



Los hechos ocurrieron el día 17 de Agosto, cuando la mujer se encontraba trabajando en un puesto de tacos en la Colonia Rincón Verde, la Fiscalía Regional de Naucalpan se vio obligada a dejarla en libertad, porque no existía ninguna carpeta de investigación u orden de aprehensión en su contra.



Finalmente la víctima comentó a este medio informativo.-’Ayer fui a hacer una denuncia, pero el Subdirector de anticorrupción me dijo que no me darían la carpeta, me hicieron firmar unos papeles, en realidad pues yo no los leí, según esto, era mi declaración, la verdad pues tengo mucho miedo, que estos a los que les hacen llamar ministeriales, pues se supone que están para protegernos y no para hacernos estas cosas, me busquen y me pidan dinero, yo si hago un llamado al Gobernador Alfredo del Mazo para que por favor pare estas injusticias, estos levantones, estas extorsiones, concluyó.



Con Información de Noticiero Naucalpan