VIDEO: Una abuela se vuelve viral al defender una región de España frente a los comentarios negativos de un ’youtuber’

Una abuela, conocida como ’La Rosario’, se ha vuelto viral en redes al defender la región española de Extremadura frente a los comentarios negativos de un ’youtuber’ sobre esa comunidad autónoma y sus pobladores. El video fue publicado el pasado martes por su nieto en Twitter y desde entonces ha recibido más de 7.000 me gusta.



"Sí, soy extremeña y probablemente sea una de las cosas de las que más orgullosa me siento en la vida. ¡Acho!", expresa la mujer durante su intervención, mientras continúa mencionando varias cualidades de su lugar de origen.



La alocución fue una respuesta al monólogo del ’youtuber’ Borja Escalona, quien en uno de sus videos menciona que los extremeños "físicamente son peculiares" y que "tienen el cuerpo como un botijo". Asimismo, señala que tienen "la mitad de cuerpo de humano y la mitad de asno".



Por otra parte, Borja Escalona también menciona que en Extremadura no hay personajes ilustres, que no tienen lugares interesantes para visitar y tampoco cuentan con una gastronomía tradicional, entre otros detalles que expresa a manera de sarcasmo.



"De Extremadura han salido conquistadores [...], monumentos que se consideran Patrimonio de la Humanidad, pintores que exponen sus cuadros en museos de todo el país, artistas que llenan estadios y que nos representan a nivel mundial, periodistas que presentan muchos de los programas que ves en la televisión", agrega Rosario.



Sus comentarios han sido aplaudidos por cientos de internautas, que se han declarado ’fans’ de la mujer. Asimismo, el video ha contado con el apoyo de varias personas que comparten su sentimiento por la región del sur de España.