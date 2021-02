VIDEO VIRAL: ¡El robo más tierno del mundo! Perrito causa sensación al hurtar hueso estilo Misión Imposible

Tierno y hermoso momento fue protagonizado por un par de canes que a grados cautivar a miles de internautas con su ternura, esto debido a que, gracias a un grabación difundida en Tik Tok originalmente y replicada en las diferentes redes sociales, se ve el momento de un curioso y peculiar ’robo’.



En la grabación se logra observar como un simpático perro le roba su juguete a su compañero, todo como un ladrón profesional y con la mayor cautela buscando no ser descubierto.



La acción del animal es tan curiosa que si no lo ves, no lo crees, razón por lo que la grabación se ha vuelto tendencia, generando que muchos internautas se sorprendieron por la capacidad del animal de hacer un acto así.



Un robo al estilo Misión Imposible

Musicalizado con la icónica melodía de la cinta Misión Imposible, este curiosos video muestra a dos simpáticos perritos en una sala. Todo parece normal sin embargo, se aprecia un solitario hueso de carnaza que, tal parece ha generado envidia entre los perros, pues se ve a uno de ellos resguardando feroz mente.



Ante esto, el otro can se las ingenia para sustraerlo poco a poco sin que su ’codicioso dueño’ se percate del ’crimen’; es así que mientras se encontraba parado a lado del hueso y su guardián empieza a meter su pata poco a poco con el fin de ‘robarse’ el juguete.



Tras varios segundos e intentos de no llamar la atención de su víctima, el perrito que se ve muy tranquilo y sin ánimo de pelear por el hueso, logra ’robarlo’ ante la mirada atenta del perro que estaba echado.



Aquí el singular video que ha generado un sin fin de reacciones en las diferentes plataformas donde ha sido compartido.