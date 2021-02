VIDEO VIRAL: Gatito aprende truco de magia y ’hechiza’ las redes

Si eres un fiel amante de los gatos y la magia entonces este video será de tu agrado, pues recientemente se volvió viral a través de redes sociales gracias a que muestra un momento único en el que un gato realiza un ingenioso truco de magia, así como leer un gato haciendo magia.



Fue Adolfo Castaño, dueño del minino el encargado de compartir el peculiar momento luego de enseñar un truco de magia y grabar a su gato ejecutándolo a la perfección.



El video de esta peculiar hazaña fue captado en la ciudad de Huelva, España, y difundido por la cuenta @GorditosGatitos en Twitter.



En el video se aprecia el momento cómo Adolfo realiza un truco de magia al colocar una moneda en el dorso de su mano, lanzarla al aire y atraparla en la mesa, animando a su gato a que replique sus acciones.



"Venga, ahora tú, ¿vale?" le dice a su mascota y aunque en un inicio el gato parece no entender e incluso se ve confundido, pero tras unos minutos de observar la acción no le cuesta mucho trabajo ejecutar a la perfección el truco que su dueño le mostró.



Magia, pelaje y bigotes: la combinación perfecta

Al simpático ’michi’ no le costó mucho trabajo aprender el truco de magia y ha dejado con la boca abierta a más de uno con su destreza, pues eso de ver un gato haciendo magia es algo que no se ve todos los días.



En el video se ve como ’Chupi’ se toma un segundo para pensarlo y con un movimiento rápido lanza la moneda al aire y aterriza debajo de su patita. Pero más allá de su destreza llama la atención por la rapidez con la que el michi comprende cómo funciona el truco.