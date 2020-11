VIDEO VIRAL: Maestra exhibe a sus alumnos de licenciatura por no saber qué es una fuente bibliográfica

En redes sociales, usuarios compartieron un video viral donde se puede observar a una maestra que regañó a sus alumnos de licenciatura porque no saben qué son las fuentes bibliográficas.



Durante una clase virtual de la carrera de Contaduría del Instituto Tecnológico de La Paz, en Baja California Sur, la maestra no podía creer que sus alumnos no supieran conceptos tan básicos que se aprenden en la primaria. Ante esto, los estudiantes se quejaron del trato de la docente.



Fueron exhibidos

Los alumnos intentaron quejarse de los supuestos malos tratos que recibían por parte de la profesora de Derecho. Pero contrario a eso, fueron objeto de burla porque no sabían qué son las fuentes bibliográficas.



El descontento de los estudiantes fue por la presunta falta de empatía de la maestra, pero los usuarios apoyaron a la docente y replicaron el video para exhibirlos.