VIDEO VIRAL: Maestro llora de emoción por sorpresa de sus alumnos durante clase online

A pesar de que durante las clases en línea se han registrado diversos incidentes que se han vuelto virales en redes sociales sobre actitudes reprobables tanto por parte de alumnos como de profesores, esta ocasión, un grupo de estudiantes mexicanos hicieron llorar a su maestro... pero de alegría al darle una emotiva sorpresa.



Todo ocurrió cuando al inicio de la clase, los alumnos apagaron sus cámaras y el profesor, quien ha sido identificado como ’Tilo’, comenzó a preocuparse pues no veía a ninguno de sus estudiantes y solo pantallas negras aparecían en los recuadros.



Sin embargo, instantes después, las cámaras comenzaron a activarse una por una, revelando que cada uno de los alumnos sostenía un letrero con mensajes de agradecimiento por el esfuerzo y dedicación del docente a pesar de las dificultades generadas por la pandemia.



Conmovido hasta las lágrimas

Ante la sorpresiva acción de sus pupilos, el profesor no pudo contener las lágrimas al sentir el cariño y aprecio de estos jóvenes: . "Yo soy muy llorón, advierto. Muchas gracias. Ay, qué lindos todos. Muchas gracias. Qué regalo tan hermoso", dijo conmovido el maestro.



El conmovedor momento fue compartido en la cuenta de Tik Tok de uno de los estudiantes quien explicó que todos decidieron ponerse de acuerdo y sorprender a su maestro.



Sin duda el material ha conmovido a cientos de internautas que han resaltado tanto la actitud de los jóvenes al reconocer el esfuerzo y dedicación de su profesor, así como al mismo docente pues no por nada sus alumnos lo aprecian de esta manera.