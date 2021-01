Video viral: mujer halla nido de arañas en el cuarto de su hija

¿Qué haría si un día entra a una habitación de su casa y la encuentra llena de arañas? Esta fue la aterradora escena a la que tuvo que enfrentarse Claudia Domrose, una madre en Sídney, Australia, que encontró el cuarto de su hija infestado de estos animales.



Simplemente se van a ir (...) deja que la naturaleza sea



La particular situación, ocurrida en los suburbios de Collaroy Plateau, fue captada por la mujer en un video en donde muestra cómo estos animales salían de una grieta en el techo y bajaban por las paredes de la alcoba.



En entrevista con medios locales, Domrose aseguró que se tomó la situación con humor para no caer en pánico y decidió no lastimar a las pequeñas arañas y en su lugar buscar estrategias para ayudarlas a salir de casa. "Simplemente se van a ir (...) deja que la naturaleza sea", declaró.



La grabación de lo sucedido se hizo viral luego de que fuera compartida por una amiga de la familia. Ante la reacción de varios usuarios, que bromeaban con llamar a los exterminadores o "incendiar la habitación", la mujer contó que casualmente sus amigos se habían mudado a esta casa meses atrás, después de que su última vivienda se quemara a principios del año pasado.



Agregó que las arañas parecían ser cazadoras, una especie bastante inofensiva que se encuentra comúnmente en los hogares australianos. "Son más grandes que las pequeñas que he visto. Se pueden ver lo grandes que son junto a la ventana", explicó a los usuarios que le escribieron preguntando si se trataba de un montaje.

