VIDEO VIRAL: Niña conmueve con su reacción tras enterarse que SANTA no vendrá por el COVID

Cuando se empezó a hablar del problema de la pandemia todo el mundo llegó a pensar que en cuestión de meses quedaría resuelto el problema, gracias a los grandes avances científicos con los que cuenta el hombre en la actualidad. Sin embargo, conforme iban pasando los meses esta idea fue desapareciendo.



Ahora el COVID-19 cobró fuerza y amenaza con fortalecerse aún más en caso de que las vacunas, que ya se encuentran en fase experimental, fracasen. No obstante, las celebraciones y fechas continuarán festejándose a la distancia por seguridad; ya pasó Halloween y tal parece que nada salvará a la Navidad.



Las fechas decembrinas son de las favoritas en todo el mundo, pero las condiciones harán que se viva una muy diferente, una en la que el mismísimo Sant Claus deba ausentarse, por ser población de riesgo.



Se viraliza reacción de niña con la noticia de Santa Claus

En redes sociales circula un video curioso de la reacción de una niña, pues al enterarse de que no habría regalos este año se echó a llorar desconsoladamente.



Su inocencia manifestada en dolor generó una enorme cantidad de reacciones, pues muchos recordaron su etapa de niños y la ilusión que las causaba el esperar esta fecha para recibir un obsequio.



Cabe destacar que esto es parte de una broma (obvio) y el que encontró el cruel audio no tuvo empacho en reproducirlo a propósito para que las menores lo escucharan.