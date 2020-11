VIDEO VIRAL: Para no responder por choque hombre arrastra y deja tirada a mujer en plena calle

Una mujer fue agredida y resultó con lesiones luego de que el conductor de una camioneta la arrastrara dejándola tirada en el pavimento, en su intento de huida tras haber chocado en la salida de la Supervía hacia la avenida Luis Cabrera, en la Ciudad de México.



Los hechos se registraron este lunes 16 de noviembre y gracias a la grabación de testigos fue captado en video, por lo que pronto se volvió viral. Con la difusión del material se ha pedido que este acto no quede impune, pues las imágenes mostradas son fuertes y dan cuenta de la agresión vivida por esta mujer.



Es así que en las imágenes filmadas se puede apreciar como la mujer reclama al conductor de la camioneta debido al choque de su auto; sin embargo, el hombre se niega a conversar y comienza a acelerar con la intención de huir.



Al percatarse de esta situación la mujer se agarra de la puerta del copiloto, pensando que de esa forma el vehículo detendrá su marcha, sin embargo, esto no sucede, sino al contrario la mujer es arrastrada varios metros para después caer golpeándose fuertemente contra el pavimento quedando inconsciente.



Pese a que no se ha dado un reporte oficial, ni se ha denunciado este hecho, se sabe por el usuario que filmó el momento, que la mujer sufrió de un traumatismo en el cráneo, sin embargo, hasta el momento se desconoce su actual estado de salud.



Opiniones divididas

Luego de que las imágenes se volvieran virales las opiniones de los internautas se mostraron dividida pues por una parte se condenó el actuar del conductor de la camioneta y se pidió se investigue para que sea castigado, pues a pesar de que no se sabe el estado de salud de la mujer, está pudo perder la vida por el golpe.



Mientras que por otro lado varios usuarios señalan que la actitud de la mujer tampoco fue la mejor pues solo ’por un golpe en su carro’, no valía la pena exponerse de tal forma.