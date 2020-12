VIDEO VIRAL: Perrito rasca la espalda de su amigo y juntos rompen las redes con su ternura

Una de las frases más trilladas para referirse a un perro suele ser usualmente aquella que dice que ’el mejor amigo del hombre es un perro’, afirmación que ha sido comprobada un sin número de videos virales, gracias a las historias de valentía de cientos de mascotas que dan la vida, o arriesgan su integridad, por salvar a sus amos.



Debido a esto y a características extraordinarias de los ’lomitos’ como su gran fidelidad, para pocas personas puede ser cuestionable el amor que estos animales dan a los demás seres vivos.



Es así que recientemente a través de las diferentes plataformas de redes sociales, se ha viralizado un video en el que se muestra a una pareja de ’peludos amigos’ que han conquistado el corazón de millones de internautas con su ternura y gran amistad.



El video compartido a través de Youtube originalmente y que fue registrado por una joven en Tailandia, justo frente a una tienda de autoservicios, muestra el momento en que un perro rasca la espalda de otro pues por su anatomía el perrito acostado no podría haber alcanzado la zona de su comezón con sus patas.



Pero si el solo acto de que un perro rasque la espalda de otro no fuera suficiente, el momento que ha hecho viral a este video se da cuando el can que es auxiliado parece disfrutar tanto la ’rascada’ que hasta ’mueve su patita’ como cuando le haces ’cariñitos’ a tu mascota.



El can pareció estar tan satisfecho por la ayuda, que su cara de satisfacción lo dice todo, puedo incluso parece tener una mueca como de una sonrisa, lo que le ha valido para volverse viral.