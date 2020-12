VIDEO VIRAL: Perrito roba tenis de futbolista; se lleva la noche y es adoptado

Circula a través de las redes sociales el video que se ha vuelto viral en el que un perrito callejero se roba no solamente el tenis de un futbolista, sino que también se robó la noche en el partido de The Strongest y Club Atlético Nacional Potosí



Los hechos ocurrieron en el estadio Hernando Siles de La Paz el pasado jueves entre ambos equipos bolivianos, durante la noche.



Iniciando el segundo tiempo de partido, el perrito juguetón apareció en el campo de juego, con uno de los tacos de un jugador de Nacional potosí en su hocico, mismo que corrió en el campo ante de que le quitaran el botín y se echara en el pasto para morder el zapato deportivo.



En ese momento, el centrocampista, Raúl Castro del The Strongest, tomó en sus brazos al perrito que solo quería jugar con todos, y se lo entregó a las autoridades para que se hicieran cargo de él.



De acuerdo con información del diario Página Siete, el mismo futbolista que decidió entregarlo, decidió adoptar al can;



El centrocampista aseguró que lo adoptará cuando regrese a La Paz, ya que en estos momentos estará viajando a Santa Cruz, quien señaló que se llamará Cachito, ya que ese fue el nombre que el público le puso.



Los rescatistas revelaron que el perrito fue encontrado herido el pasado sábado en el centro de La Paz tras posiblemente ser atropellado en las calles de ese país.