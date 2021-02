VIDEO VIRAL: Perrito se resguarda de las bajas temperaturas metiéndose a la fuerza en la bata de su dueña

En Internet se pueden encontrar cientos de videos de mascotas realizando actos sorprendentes o tiernos que logran robar la atención de los internautas, esta ocasión un singular perro con frío causó sensación en las diferentes plataformas de redes sociales al buscar la forma de refugiarse del frío a costa de su dueña.



Para nadie es un secreto que en las últimas semanas el frío ha pegado con fuerza y para los duelos de mascotas es importante mantener a sus ’peludos amigos’ bien resguardados o abrigados para ayudarlos a pasar la temporada.



Sin embargo, para este simpático can parece que no le bastó con dormir en el interior de la casa para vencer al frío, pues fue captado refugiándose de las bajas temperaturas introduciendo a la fuerza a la bata de dormir de su dueña.



El perito propiedad de Daisy Gijsbers y Sjors Rombouts, recibe el nombre Ralphy, y rápidamente se volvió una estrella de las redes sociales con su singular reacción.



El peculiar acto ocurrió en Budel, un pueblo en Holanda donde durante esta temporada invernal el frío sí que ha estado ’implacable’.



’Compromiso tengo frío’

Según sus dueños cada que su ’lomito’ tiene frío, corre a buscar el refugio y sabe muy bien cómo hacerlo. A pesar de que la grabación fue tomada el pasado 7 de enero, recientemente se volvió viral y es que sin duda más de un usuario se ha sentido identificado con el animal debido al intenso frío que ha hecho en los últimos días.



La grabación muestra cómo Sjors encuentra a su novia Daisy intentando trabajar desde casa. Sin embargo, Ralphy tenía otros planes, pues al sentir frío intentaba acurrucarse dentro de la bata de la mujer a pesar de que es una prenda que trae puesta y no hay espacio para los dos.



El video muestra el momento en que el animal sube al regazo de su dueña y sin importar nada se abre espacio y adueña de la prenda la cual en verdad luce confortable y calientita.



Tras unos segundos de intentos, el perrito se introduce en una de las mangas para asomar su nariz por el otro extremo regalando así una cómica y tierna escena que ha logrado conquistar a miles de internautas. Aquí el momento.