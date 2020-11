VIDEO VIRAL ¡Que listo! golden retriever engaña a su dueño de manera épica

No cabe duda que el ingenio de nuestras mascotas muchas veces supera nuestras expectativas, generando momentos de sorpresa que ahora gracias a la tecnología pueden ser captadas en video y compartidas con todo el mundo.



Es así que recientemente por medio de redes sociales se ha vuelto viral la curiosa acción e ingenio de un perrito de raza golden retriever quien logra engañar a su dueño de manera épica.



Es importante señalar que en los últimos meses se ha vuelto viral, principalmente en Tik Tok, un reto con el cual se pone a prueba la paciencia y obediencia de los amigos peludos del hogar al colocar una pieza de comida o golosina sobre la mesa, incar a l macota que no se la coma y salir de la habitación para observar su reacción.



Fue así que al intentar este reto, el dueño de este singular animal, coloca una golosina en la mesa, sin embargo, el travieso perrito fracasa en el reto y se come la golosina sin permiso, pero antes de que su dueño lo descubra realiza una acción de ha dejado sorprendidos a miles de internautas.



Por su ’astucia’ le tocó premio doble

Sin que su dueño se percate, el curioso animal se come la golosina, sin embargo, se las ingenia hábilmente para encubrir su ’crimen’ y ’reemplazala’ por una nueva rápidamente.



En las imágenes se aprecia cómo el dueño coloca el bocado sobre la mesa y le ordena al animal que no lo toque, pero este lo devora y acto seguido, antes de que regrese el dueño, saca otro ’snack’ del cajón, el cual coloca en el mismo lugar y actúa como si nada hubiera pasado.



Curiosamente el video muestra cómo en un momento en el que el can encubre su crimen, parece hacer una cara de sorpresa al olvidar cerrar el cajón donde sacó el bocadillo, por lo que al percatarse se apresura a cerrarlo y actuar como si nada hubiera pasado.



El video, publicado inicialmente a través de TikTok, se ha hecho viral en Twitter, donde ha cosechado hasta el momento más de 3,8 millones de reproducciones.