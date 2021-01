VIDEO VIRAL: "Es robadito, pero no clonadito, mami", comerciante busca vender con su GRACIOSA honestidad

Los tianguis son uno de los lugares preferidos de las personas, porque pueden encontrar diversos productos con precios moderados. Son lugares clásicos de comercio informal, sobre la calle, donde la gente puede llevarse sorpresas, por las "chacharas" que los vendedores ofrecen y pocas veces encuentran en los grandes establecimientos.



Pero las sorpresas no se limitan a los objetos que ahí se ofertan, sino en los personajes que los ofrecen, pues su genio para hacerle publicidad atrapa a los curiosos.



Joven vende ¿robado?

A través de las redes sociales circula un video donde aparece un joven comerciante vendiendo productos de cuidado y aseo personal en uno de estos lugares.



Sin embargo, lo hace de manera peculiar: asegura que son originales porque son robados. Esto como garantía de sus productos para que la gente se acerque y compre con confianza.



Pero no acaba ahí, además pide que no les de vergüenza comprar robado. Al parecer su mercado principal son las damas, pues les dice que le exijan al marido o amante, que les compren cosas.



"Es robadito, pero no clonadito, mami. Y si no le compra el marido tráigase al amante, mami. Ya sabe que ese le compra hasta de a doble, ehh", cita el joven merolíco.



¿Quién es el joven comerciante?

De acuerdo con la descripción del video, se trata del usuario @embellakopuntocom, quien se hace llamar Ember Luna. Al parecer el joven es famoso por ser ocurrente y denominarse "chaka".



Para sorpresa de muchos, es toda una celebridad, pues lo siguen más de 84 mil usuarios de la red social china. ¿Será que se lance como influencer en un futuro?