VIDEO VIRAL: Radar de auto Tesla no solo capta personas… también FANTASMAS

Los grandes desarrollos de Tesla, compañía propiedad de Elon Musk, han llevado a la empresa a realizar avances nunca antes imaginados, lo que le ha valido para contra con una gran legión de fieles seguidores que celebran cada nuevo modelo de sus automóviles inteligentes.



Estos innovadores y novedosos vehículos representan el futuro de la industria automotriz al ser los punta de lanza de diversos avances como el hecho de que sus cristales sean irrompibles o su ya célebre sistema de conducción automática.



Quizás una de sus más recientes innovaciones es la inclusión de un radar en 4D que permite identificar, evaluar y responder a los diferentes escenarios del mundo real mediante un sistema que proporciona imágenes en alta resolución en tiempo real.



Con este tecnología incorporada Tesla pretende que el usuario tenga una ayuda extra para identificar elementos como peatones o ciclistas, buscando con ello reducir accidentes, más aún cuando estos están parcialmente ocultos por otros vehículos en movimiento o detenidos.



No solo detecta peatones sino también fantasmas

Recientemente a través de TikTok un usuario ha sorprendido a miles de sus seguidores al mostrar de lo que es capaz este radar y no por el hecho de que le haya ayudado a prevenir un accidente, sino, porque según su filmación, esta tecnología es incluso capaz de captar fantasmas o personas invisibles.



Esto debido que mostró cómo su vehículo captaba a ’alguien’ mientras estaba estacionado en el cementerio, lugar en el que no había nadie, al menos vivo.



Como era de esperarse el material pronto se volvió viral y fue ampliamente comentado por lo internautas, quienes se cuestionaron qué fue lo que se supone que detecta el radar.