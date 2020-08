Videos, como anillo al dedo

Al margen de la ley se filtró

Estrategia: una cuenta falsa

Lozoya, carroña y despojos





Nunca hay que confundir el movimiento con la acción

Ernest Hemingway, escritor estadounidense







En una cuenta recién creada con el nombre de uno de los hermanos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, apareció un video en el que se aprecia el manejo de maletas repletas de dinero y en donde aparecen dos ex funcionarios de la cámara de senadores manipulando las pacas de billetes.



Se trata de Rafael Caraveo, ex secretario técnico de la cámara alta, y Guillermo Gutiérrez Badillo, quien fue hasta el lunes, secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. El video presume que es un funcionario de Pemex el que entrega el dinero aparentemente para sobornar a legisladores panistas.



Desde hace varios días, el presidente López Obrador ha clamado que es necesario que se conozca el contenido de las confesiones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, donde habla de funcionarios del sexenio pasado y legisladores que recibieron dinero para aprobar la reforma energética.



Ahora, aparece el video y no se viola la secrecía de la averiguación previa, que está sancionado con cárcel a funcionarios que divulguen su contenido. Como anillo al dedo, diría el clásico.



Todo está enfocado a mantener la atención sobre los chismes diarios de la política, con un tono electoral. Lo importante, como la salud y la economía, se cambia por el circo.



Como dice López Obrador, esta es una serie de Netflix, donde cada día hay un capítulo nuevo. Esto significa que así nos traerán desde el gobierno sobre todo en los momentos precisos al proceso electoral de 2021, que está en la mira de la clase política. Eso es más importante para ellos, que la salud y la vida de 130 millones de mexicanos.



PODEROSOS CABALLEROS



GINGROUP-ACTIVOS: GINgroup, de Raúl Beyruti Sánchez, formalizó una sociedad comercial con la empresa más grande de Colombia de tercerización, ACTIVOS. Fundada por Philippe Jacob, con 38 años en el mercado y 10 años manteniéndose, cuenta con más de 500 clientes corporativos, más de 100 mil contratos de empleo firmados al año y 35 mil empleos temporales, además de la estructura y capacidad financiera para la atención de los contratos de subcontratación de las empresas internacionales con presencia en Colombia. Excelente adquisición de Beyruti en momentos críticos de la economía mundial.



AMIA- ZOZAYA DÉLANO: El Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, nombró como presidente ejecutivo a José Guillermo Zozaya Délano con más de 40 años de experiencia en asuntos públicos, legales e internacionales, así como en fusiones y adquisiciones. Zozaya fue presidente de Kansas City Southern de México y de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, entre otras posiciones del sector.



RESPONSABILIDAD SOCIAL



LILLY: Con la meta de ampliar su portafolio terapéutico para combatir la diabetes, Eli Lilly, que lidera Carlos Baños Urquijo, presentó en nuestro país su biocomparable de insulina glargina que cuenta con la aprobación de la FDA, en Estados Unidos; como la EMA, en Europa. Este laboratorio es una de las compañías que busca tener un tratamiento para enfrentar la emergencia sanitaria causada por Covid-19, al trabajar en conjunto con la empresa canadiense AbCellera; y con la firma Junshi Biosciences.







