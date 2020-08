Videos….¿venganza política?

La corrupción en portafolios y en maleta

Comienza la exhibición mediática

Error combinar venganza con proyecto partidista



CON la diferencia que en el video de 2004 fue en un portafolios y que en la reciente ’filtración anónima’ se observa una maleta, la realidad es que en ambos tiempos la corrupción por medio de dinero en efectivo es el común denominador.



En efecto, si en aquella ocasión fueron 45 mil dólares y en el video del pasado lunes se trató de 2 millones 400 mil pesos, el envase y el contenido no es relevante en el contexto de que se trata de actos deshonestos que no hablan bien de los actores protagónicos.



En 2004, el empresario argentino CARLOS AHUMADA decidió ’cooperar’ para la causa perredista a través de RENÉ BEJARANO quien tenía la misión de reforzar las finanzas del proyecto político izquierdista de la época. BEJARANO fue a prisión y guardó silencio respecto al destino final de los billetes con sus ligas, colocados en un maletín.



Con la llegada de la Cuarta Transformación, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ’agradeció’ el silencio de RENÉ BEJARANO y, además, hizo senadora a su esposa DOLORES PADIERNA.



También, los deleitó con ese ’platillo frío’ que es la venganza política, encarcelando a ROSARIO ROBLES BERLANGA por delitos no graves y condenándola a prisión preventiva oficiosa, al responsabilizarla de los videos que hiciera circular su expareja sentimental, CARLOS AHUMADA.



La 4T no pudo completar la ’faena’ y fracasó en su intento por extraditar de Argentina al empresario de esa nacionalidad por el ’grave delito’ de haber omitido el pago de impuestos por 5 mil 800 pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Sin embargo, el gobierno lopezobradorista negoció con el ex director de Pemex EMILIO LOZOYA AUSTIN, acreditándolo como testigo colaborador, para reforzar su campaña anticorrupción que la vox populi califica como una venganza contra el ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, a quien señala como quien le robo el triunfo electoral presidencial.



Apenas el titular del Ejecutivo federal ’sugirió’ que los videos debieran exhibirse por tratarse de un asunto de Estado y de interés nacional, y horas más tarde las redes sociales daban cuenta de una video filtrado en donde aparecen dos ex servidores públicos recibiendo, contando y guardando en una maleta bolsas con fajos de billetes que daban una cantidad de 2 millones 400 mil pesos, de acuerdo a la videograbación.



Obviamente, los conocedores del Derecho consideran que con ese tipo de documentos públicos se contraponen con la secrecía de la carpeta de investigación y el debido proceso.



En esta ocasión el golpeteo mediático fue orientado a la causa albiazul al exhibir a RAFAEL CARAVEO quien se desempeñaba como secretario Técnico en el Senado, a las órdenes del legislador panista JORGE LUIS LAVALLE. También el documento exhibe a GUILLERMO GUTIÉRREZ BADILLO, secretario privado del entonces también senador panista FRANCISCO DOMÍNGUEZ, actualmente gobernador de Querétaro.



Desafortunadamente, el gobierno de la Cuarta Transformación no está empleando una estrategia apropiada que le permita trabajar en la continuidad de la 4T y, al mismo tiempo, aniquilar la corrupción.



Al menos hasta el momento, tal parece que la extradición de LOZOYA AUSTIN y la expectativa generada en un verdadero combate a la corrupción e impunidad se ha reducido a una simple campaña de desacreditación partidista, con miras a la renovación de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y 15 gubernaturas, principalmente.



Al presidente LÓPEZ OBRADOR le urge ’tejer fino’ en su afán de mantener la mayoría parlamentaria en el palacio legislativo de San Lázaro, y, pintar de guindo la mayor cantidad de estados en el próximo relevo de gubernaturas.



Combinar deseos de venganza con proyectos políticos de una verdadera transformación no es navegar viento en popa, con banderas desplegadas, rumbo a puerto seguro.



DESDE EL BALCÓN:

En Tamaulipas, los distintos partidos políticos se preparan para presentar sus respectivos registros ante el Instituto Estatal Electoral, como primer paso del proceso eleccionario que inicia formalmente en septiembre.

México Libre, organización partidista auspiciada por el ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, seguramente le restará fuerza al Partido Acción Nacional una vez que inicie la migración de militantes albicelestes hacia esa nueva corriente partidista.

En H. Matamoros, muchos panistas de viejo cuño, descontentos con los liderazgos nacional, estatal y municipal participarán con nueva casaca en la elección de diputados federales, legisladores locales y alcaldías.

Aunque, eso sí, la intensidad de la migración y participación en mucho dependerá de la integración del comité directivo local de México Libre.



Y hasta la próxima.

