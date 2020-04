Viene la etapa crítica de la pandemia para México

José Luis Montañez



Suman 141 los muertos; además hay 7 mil 526 casos sospechosos



Ciudad de México. 8, Abr 2020.-En espera de lo peor de la pandemia, México sumaba, hasta ayer, dos mil 785 casos confirmados del nuevo coronavirus, 346 nuevos en la última hora, y 141 muertes, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.



En rueda de prensa nocturna detalló que además se cuenta con siete mil 526 casos sospechosos y hasta ahora, desde el inicio del brote, se han descartado a 15 mil 99 personas.



De total de los casos, 73 por ciento se atienden de forma ambulatoria y 27 por ciento se encuentran en hospitalización.



Hasta ahora los estados con mayor letalidad son Durango, Zacatecas, Morelos e Hidalgo, sin embargo estos números pueden cambiar de acuerdo al número de muertes.



Alomía Zegarra señaló que la curva epidémica sigue su curso ascendente en el país.



La Ciudad de México continúa como el lugar donde se presentan más casos de coronavirus.



Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que si bien el sector privado ha estado atento a los llamados ante la emergencia por el nuevo coronavirus, hay identidades que ’parece no han entendido lo que se plantea’.



Por lo cual hizo un llamado a que no se relajen las medidas de prevención, y para que ’toda aquella persona del sector privado y del sector social se informe’.



López-Gatell, declaró en una entrevista que se debieron de parar las ventas de cubrebocas a China, pues varios gobernadores del país acusaron que no existen insumos suficientes para enfrentar la pandemia.



Ayer, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció que existe un déficit de enfermeras para enfrentar el coronavirus en México. Esto, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijera que existe una escasez de enfermeros en el país.



En tanto, el secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Sánchez Preciado, informó que con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta ante el Covif-19, se formó una alianza con hospitales privados para disponer de un mayor número de camas.



Señaló que en estos hospitales hay más de 34 mil camas con apenas una ocupación del 33 por ciento, además de que existen 250 hospitales con capacidad de respuesta y colaboración para atender el virus.



En la alianza, detalló, se cuenta la Asociación Nacional de Hospitales Privados; el Consorcio Mexicano de Hospitales; la Asociación de Hospitales de Jalisco, de Mexicali y de Sonora; Clúster Monterrey y de Querétaro. Hasta el último avance de esta estrategia, dijo, se cuenta con 146 hospitales, en los cuales hay seis mil 169 camas censables, mil 106 camas de reconversión para el Covd-19 y 626 de expansión.



Señaló que además se han realizado acciones de capacitación al personal de los institutos de la alianza provista por la Secretaría de Salud, ’y algo muy importante es que todos los hospitales son certificados, todos cuentan con un comité de ética para la atención’.