Vigilan 270 verificadores de COPRISEM fiestas decembrinas

•Verifican comercios de las 18 jurisdicciones sanitarias de la entidad.



Toluca, Estado México, .- Con motivo de las fiestas decembrinas, la Secretaría de Salud estatal, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem),

intensificará la vigilancia en establecimientos de venta de alimentos, restaurantes-bar, vinaterías, centros comerciales, mercados, carnicerías y panaderías.



La dependencia, encabezada por el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, informó que 270 verificadores de las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria y del sector central vigilarán la higiene y caducidad de los alimentos, como piernas y pavos para la cena navideña, además de que no se venda alcohol a menores de edad, no se comercialicen bebidas de dudosa procedencia y se cumpla con la restricción sanitaria de no permitir el funcionamiento de bares.



Ante la alta afluencia de personas que hay en los establecimientos, la autoridad sanitaria supervisará también que se respeten los horarios autorizados en esta contingencia, que el aforo no sea mayor al 30 por ciento y cumplan los protocolos sanitarios como son el uso de cubrebocas, tapetes sanitizantes, gel antibacterial, toma de temperatura y respete la sana distancia.



Las acciones cumplen la instrucción del gobernador del Estado, Alfredo Del Mazo Maza de establecer medidas que permitan retomar las actividades de manera segura por lo que verificadores vigilarán también carnicerías, verdulerías, tiendas de conveniencia, misceláneas y panaderías que tienen una importante demanda en la temporada decembrina, privilegiando las acciones de prevención, orientación y fomento sanitario.



La presencia de la autoridad sanitaria se intensificará en las zonas de mayor concentración comercial, en coordinación con autoridades como el Instituto de Verificación Administrativa (INVEAMEX), la Coordinación Estatal de Protección Civil y los Ayuntamientos principalmente.



La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected] y el teléfono 722 213 70 00, a efecto de recibir las denuncias o quejas que se pudieran generar por el incumplimiento a la normatividad sanitaria en esta temporada decembrina.