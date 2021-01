Vinculan a exfuncionarios de Mancera por transas

La Fiscalía General de Justicia de la Cuidad de México (FGJCDMX) informó que fueron vinculados a proceso el ex subsecretario de Administración y Desarrollo Humano del gobierno de la CDMX, Miguel Ángel ’N’ y el director general de Administración, Hedilberto ’N’, por una presunta participación en el desvío de recursos en la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Miguel Ángel Mancera.



En una conferencia de prensa, el vocero de la fiscalía, Ulises Lara, detalló que ’los datos de prueba aportados por el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos fueron determinantes para que el juzgador ratificara la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que continuará interno los próximos cuatro meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte’



Con base en las indagatorias correspondientes, se encontró que los ahora imputados posiblemente habrían realizado trámites en 2017 para adjudicar un contrato de prestación de servicios para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), retenido a los trabajadores de 2015 a 2017, sin que la empresa justificara las labores encomendadas, y en contravención a la normatividad aplicable.



Así pues, se detectó que tan solo en este contrato, se canalizaron 290 millones de pesos, en perjuicio de la Hacienda Pública.



De acuerdo con la denuncia presentada el pasado 14 de diciembre ante el MP, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México no se encontraba en la necesidad de realizar la contratación de despachos contables, ya que, para ello, la dependencia contaba con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la recuperación de las participaciones del ISR.



Además, en la querella señalan que los despachos contratados no realizaron trabajo alguno, ya que el mismo fue realizado por personal de la propia Secretaría de Finanzas capitalina y entregado a dichos consultores, quienes solamente agregaron sus logotipos para los entregables correspondientes, con la finalidad de justificar su supuesta labor.



Ulises Lara resaltó que parte de los recursos posiblemente desviados se destinaron para el pago de nóminas en la estructura de una nueva agrupación política que buscaba su registro.



Por último indicó que Miguel Ángel ’N’, junto con otras personas, posiblemente formalizó tres contratos en los años 2017 y 2018, con diferentes empresas, que ascendieron a un monto cercano a los 986 millones de pesos.



Durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México presentaron una serie de casos de desvíos de recursos, por lo que varios están sien vinculados a proceso.



Tal es el caso El exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Francisco Alejandro ’N’, recientemente fue vinculado a proceso por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.



El acusado fue detenido este sábado en Guerrero, por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.



La FGJCDMX señala a Francisco ’N’ como el presunto responsable de autorizar una obra irregular en 2017, cuando se desempeñaba como funcionario público.



El juez encargado del caso fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, además, estableció como medida cautelar la prisión preventiva justificada.



Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en la Ciudad de México los índices de inseguridad se dispararon, permitió el asentamiento de al menos cuatro cárteles del narcotráfico, se elevaron los feminicidios y se profundizaron los actos de corrupción, que entre otras cosas, favorecieron el crecimiento descomunal de inmuebles que no cumplían las normas y dejaron más de 200 muertos en el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017.



De acuerdo con los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2012, mes en que inició la gestión de Mancera, a diciembre de 2018, se reportaron más de 5 mil 400 casos de homicidio, mil casos más que en los gobiernos de sus antecesores.



La cifra representó un incremento del 22.34 % en la incidencia de homicidios dolosos, en comparación con la administración de su antecesor, Marcelo Ebrard, gobierno en el que Miguel Ángel Mancera fue procurador.



Durante los años 2013 y 2014, los homicidios se mantuvieron en niveles similares a los del sexenio anterior con menos de 750 casos, pero en 2015 comenzó el incremento y ese año cerró con 854 casos.



Para 2016 la cifra llegó a los 952 casos, con lo que se rompió por primera vez el récord anual de asesinatos en la ciudad. En 2017 el récord volvió a romperse al superarse la barrera de los mil homicidios. Y para 2018, el año más violento a nivel nacional de acuerdo con el SESNP, en la capital del país ocurrieron 1,380 homicidios, por lo que la tasa anual llegó a los 13.94 homicidios por cada cien mil habitantes.



Al inicio de la actual administración capitalina encabezada por Claudia Sheinbaum, quedó al descubierto que el gobierno de Miguel Ángel Mancera ’maquilló’ las estadísticas delictivas, para hacer creer que varios de los delitos de alto impacto como el secuestro, habían tenido una significativa disminución.



De acuerdo con la actual procuradora capitalina, Ernestina Godoy, la alteración de las cifras llegó al 75% de los delitos. Precisó que la revisión de los datos de la administración anterior estuvo supervisada por gente de las Naciones Unidas.



Mientras que en algunos delitos, el maquillaje de cifras era mínimo como en el caso de las lesiones dolosas por arma de fuego, donde hay sólo un cambio de 1.5%, en otros la diferencia fue abismal.



El gobierno de Mancera reportó que en todo el 2018 sólo se registraron 35 casos de secuestro, pero con la revisión y reclasificación que se hizo con la nueva administración, se encontraron un total de 280. Es decir, hubo un aumento de 700%.



También informó que se habían registrado 682 violaciones, cuando en realidad hubo 1,397. El incremento representó un aumento de 104.8%.



Del 2016 al 2018, la administración de Miguel Ángel Mancera no registró 465 homicidios dolosos cometidos en ese periodo, así lo revelaron el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y el Observatorio de la Ciudad de México. Y hay más.



Según el portal de datos abiertos en el 2016 hubo ausencia de expedientes de 81 asesinatos; en 2017 faltaron 173; mientras que de enero a noviembre del 2018 no se reportaron 211 carpetas y ni siquiera se registraron en el sistema.



Otro hecho en la manipulación de información, fue la clasificación de delitos como alto y bajo impacto. Durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, se clasificaban como alto impacto únicamente los homicidios dolosos, los secuestros y la extorsión.



Pero de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, la clasificación actual abarca el homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, robo con violencia, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, violación y narcomenudeo.



Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México presentó una denuncia contra quien resulte responsable del maquillaje de cifras.Con información de INFOBAE