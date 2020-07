Vinculan a proceso a Emilio Lozoya por Agro Nitrogenados: usará brazalete

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal vinculó a proceso a Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Agro Nitrogenados, luego de que la defensa declarara que pedirá un acercamiento de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la audiencia de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, FGR solicitó que el detenido continúe en vigilancia en el hospital Ángeles del Pedregal y la colocación de un localizador electrónico, así como la entrega de pasaporte y visa para evitar salida del país.

El juez tomó en cuenta que Lozoya se allanó, es decir, no generó debate en cuanto a la imputación en su contra por el caso Agro Nitrogenados

’Dice que fue utilizado como un instrumento no doloso por un aparato organizado de poder y que se alejó del derecho para establecer diversos hechos y que en su momento se realizarán las denuncias y se precisarán las personas, los cargos bajo el marco de un criterio de oportunidad que se solicitó a la Fiscalía General de la República’, ya que una de las finalidades del proceso es esclarecer la verdad en el marco de un debido proceso, detalló el juzgador.

Juez da medidas cautelares a Lozoya

"Las medidas cautelares serán por todo el tiempo que dure el proceso y también garantizan su presunción de inocencia. Continuará vigilado por la policía ministerial mientras esté en el hospital, una vez que sea dado de alta se podrá trasladar a diverso lugar", declaró el juez.

El juzgador también prohibió que Emilio Lozoya salga del país, por lo que se deberá entregar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte los documentos en horarios establecidos.

El juez, de manera discrecional, sumó una medida cautelar para que se presente los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad correspondiente del centro de justicia.

Por su parte, la Fiscalía General de la República pidió el cierre de investigaciones en seis meses, ya que se requieren mayores datos de prueba con asistencia internacional para conseguir los documentos de apertura de cuentas en las Islas Vírgenes y de María del Carmen Ampudia, datos del SAT.