vinculan a proceso a la luchadora social y feminista Kenia

Ecatepec, Mèx., 12 de junio.- Una jueza del Poder Judicial del Estado de México, adscrita al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, vinculó a proceso a la luchadora social y feminista Kenia Inés Hernández Montalván, integrante del Colectivo Zapata Vive, con sede en Guerrero, por su probable responsabilidad en el delito de robo con modificativa agravante de violencia.



Sin embargo, Kenia llevará el proceso en libertad con la medida cautelar de presentaciones periódicas durante el tiempo que dure su procedimiento.



El Poder Judicial mexiquense informó que en audiencia de prórroga del plazo constitucional o continuación de audiencia inicial, celebrada este viernes, la jueza valoró los datos de prueba ofrecidos, dictó auto de vinculación a proceso y autorizó el plazo de un mes para el cierre del periodo de investigación que vence el 8 de julio.



José Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) señalò que la libertad de Kenia se mantiene firme y confió en que la defensa acreditará su inocencia de forma definitiva y estará absuelta.



’A final de cuentas la vinculación a proceso no es otra cosa que la posibilidad de que se haya cometido un delito, sin embargo el hecho de que se encuentre en libertad ya es un indicio de que esa posibilidad es escasa y tendremos tiempo y tranquilidad de buscar las pruebas suficientes, de ahí nuestra seguridad de que demostraremos su inocencia y habrá que cerrar esa carpeta.



’Tenemos un mes para ofrecer todos los datos de prueba que sean necesarios y creo que vamos a lograr aportar las pruebas para acreditar de forma categórica la inocencia de Kenia y ya dejar este tema atrás’, dijo.



Consideró que aún cuando se le determinó a Kenia la abstención de concurrir específicamente a las casetas de peaje del estado de México y de realizar manifestaciones que alteren el orden; no significa que no pueda protestar y manifestarse de otras una y mil maneras.



Los actos que se imputan a Hernández ocurrieron en marzo pasado, cuando ella protestaba en una de las casetas del Circuito Exterior Mexiquense, donde levantaba las plumas de peaje para dar paso a los automovilistas, a quienes solicitaba una cooperación. Uno de los conductores se negó a darle dinero, por lo cual los manifestantes cerraron el paso. Kenia se acercó y discutieron y después se le permitió seguir su camino; sin embargo, el automovilista acudió a la fiscalía y acusó a la activista de robarle un teléfono celular y dinero.



La defensa de Kenia presentó, el pasado jueves, para lograr su libertad bajo reservas a tres testigos que corroboraron que el día y hora de la acusación (19 de marzo a las 18:10 horas) Kenia se encontraba en su domicilio resguardado porque es beneficiaria del mecanismo de protección a defensoras de derechos humanos.



Kenia Hernández ha destacado como defensora de los derechos humanos en la Montaña de Guerrero y de mujeres indígenas para que participen en la vida comunitaria.