Vinculan a proceso y detienen a tres personas por secuestro con resultado de muerte de un niño en La Paz, Estado de México

Toluca, Estado de México, - La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la vinculación a proceso y la detención de tres integrantes de una familia —Carlos ’N’, Lilia ’N’ y Ana Lilia ’N’—, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro que causó la muerte de un niño de cinco años, así como por delitos relacionados con la desaparición de la misma víctima.



De acuerdo con la investigación, el pasado 28 de julio, Lilia ’N’ y Ana Lilia ’N’ acudieron al domicilio de la madre del menor, en la colonia Ejidal El Pino del municipio de La Paz, para exigirle el pago de una deuda de mil pesos. Ante la negativa de la mujer, las dos mujeres amenazaron con llevarse al niño y tras forcejear con la madre, se llevaron al menor con la advertencia de no regresarlo si no pagaba la deuda.



Posteriormente, Ana Lilia ’N’ cargó al niño y, junto con Lilia ’N’, se dirigieron a la esquina donde los esperaba Carlos ’N’. Los tres se retiraron juntos del lugar.



Durante los días siguientes, la madre acudió en repetidas ocasiones a la vivienda de los implicados para exigir la devolución del niño. Inicialmente le dijeron que el menor sería entregado hasta que pagara la deuda; después le informaron falsamente que el niño estaba con su padre y luego con su abuela materna.



El 4 de agosto, la mujer denunció los hechos ante la Fiscalía. Ese mismo día, elementos de la Policía Municipal de Género acudieron al domicilio de los investigados y localizaron oculto el cuerpo sin vida del niño, lo que derivó en la detención de Carlos ’N’, Lilia ’N’ y Ana Lilia ’N’.



Actualmente, los tres están recluidos en el Penal de Nezahualcóyotl, donde enfrentan el proceso judicial correspondiente y se encuentran a disposición de un juez que determinará su situación legal. La FGJEM aclaró que deben ser considerados inocentes hasta que un juez emita una sentencia condenatoria.



La legislación estatal establece que por el delito de secuestro que causa la muerte se puede imponer una pena de hasta 140 años de prisión, mientras que por delitos vinculados a desaparición, la condena puede alcanzar hasta 20 años.



La Fiscalía pone a disposición de la ciudadanía los canales para denunciar a estas personas si se les reconoce como probables responsables en otros delitos: correo electrónico [email protected], teléfono 800 702 8770 y la aplicación FGJEdomex para iOS y Android.



oo0oo



#Edomex #FiscalíaEdomex #Seguridad #Justicia #Toluca #LaPaz #Secuestro #Niñez #Denuncia #FGJEdomex #AlertaCiudadana