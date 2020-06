Violencia familiar la otra cara de la pandemia

*Columna publicada en Indicadorpolitico.mx



La pandemia por Coronavirus (Covid-19) ha puesto en alerta a nuestro país, no sólo por el impacto en la cantidad de víctimas infectadas, sino también por la peligrosidad que supone la rápida expansión del virus, sobre todo en los sectores más vulnerables. Estamos frente a un escenario muy complejo, que se agudiza debido a la crítica situación económica actual. Existe otra cara de la pandemia que es la profundización de la violencia de género.



La violencia intrafamiliar y la violencia hacia la mujer son hechos que han aumentado ante la cuarentena, dejando así más expuestas a cientos de personas que conviven diariamente con un agresor.



El mundo se encuentra afrontando una crisis debido a la COVID-19, la cual ha hecho más evidente las constantes desigualdades y actos desfavorables. La violencia intrafamiliar y la violencia hacia la mujer son actos que se ha acentuado ante la emergencia que actualmente se vive en México, el caos y la ruptura de la cotidianidad contribuyen a un ambiente hostil que puede desencadenar un incremento en los episodios de agresión.



En la actualidad, se indica que la mejor opción para detener la propagación de la COVID-19 es quedándose en casa, lugar que es el más seguro para evitar el contagio del virus, pero esta no es la mejor alternativa para las mujeres que conviven frente a frente con el peligro.



’Las victimas están atrapados con sus victimarios. Hemos tenido reportes que acude a nosotros como asociación civil, sino son las autoridades de impartir justicia. El COVID-19 vino a evidenciar y a destapar un déficit estructural en las políticas públicas en general y la mayoría de las violencias quedan impunes’, aseveró la Dra. Julia Borbolla.



Existen indicadores que delatan a un posible agresor, como lo son los ataques verbales, la rigidez de pensamiento, la falta de consideración hacia lo que siente la víctima, descalificaciones, imposición de lo que se debe hacer, control y supervisión.



Tan sólo en México, las solicitudes de ingreso a refugios por temas de violencia de género aumentaron en poco más del 12 por ciento durante el último mes, según informes de la Red Nacional de Refugios (RNR), agregaron también que se concentra dentro de sus hogares por el contexto de la emergencia sanitaria.



En la transmisión por zoom y en vivo por Facebook Live, Romina Contreras de Vargas, en el foro virtual, denominado «Violencia familiar la otra cara de la pandemia», organizado por el colectivo de Mujeres 50+ 1 Estado de México, quien presento las acciones que llevo a cabo al frente del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan para proteger a los niños, niñas y jóvenes a través de la Procuraduría Municipal y el Albergue Temporal Infantil Renacer.



El tema de tener un agresor en casa debe tomarse como una circunstancia de gran peligro que amerita ser denunciada porque hay alguien que está abusando de su poder para intimidar y ocasionar un daño.



’En el lugar de más armonía, de más amor es nuestro hogar, es la zona que hoy en día las mujeres son agredidas por su agresor y siguen siendo agredidas por su pareja o un familiar’, refirió María Elena Orantes, Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1.



La violencia no puede ser vista como un hecho del día a día, se debe identificar y entenderla como un delito. Las personas adultas no podemos hacernos de la vista gorda ante hechos de agresiones porque estamos de alguna manera aceptando y ayudando a que la acción se reproduzca. No es un problema intrafamiliar, es un problema social el cual debe ser denunciado, sin juzgar a las víctimas y apoyándolas en todo momento.



Participaron en este foro virtual: María Elena Orantes, Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1; Ana Lilia Herrera Anzaldo, diputada federal y Presidenta del Capítulo Estado de México del Colectivo 50 + 1; Romina Contreras, Presidenta del Sistema Municipal DIF Huixquilucan; Julia Borbolla, Presidenta de Antenas por los Niños A. C.; Rosa María Oviedo, Integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de México y María Elena Micher, Terapeuta familiar.



