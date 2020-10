Vips lanza un nuevo concepto para quien necesita un lugar como oficina alterna al hogar: Vips Office



• Nuevo espacio con wifi y café ilimitado



• Hay más de 10 platillos a $79 c/u para desayunar, comer o cenar



• Podrás estudiar, trabajar, hacer reuniones y más, mientras en Vips te atienden para que te no te preocupes de todo lo demás.



Vips lanzó el concepto Vips Office para clientes que buscan un espacio como oficina alterna al hogar y que desean tener un lugar con café y wifi ilimitado el tiempo que necesiten, acompañado de un menú especial donde podrán elegir de entre más de 10 platillos para desayunar, comer o cenar, por tan sólo $79 cada platillo, incluyendo café ilimitado. El concepto estará disponible todo el mes de octubre y noviembre desde la hora de apertura y hasta el cierre.



La idea proviene de la creciente inquietud de las personas, ya que, después de seis meses de trabajar de forma remota desde casa, para muchos el home office ya no es una práctica tan cómoda como parecía. Los hogares se convirtieron en oficinas y escuelas, y la convivencia diaria se vio afectada por las diversas rutinas de los integrantes de la familia, tareas del hogar, ruidos de mascotas o incluso, la debilidad o intermitencia de la señal de internet.



’Hemos sido testigos de que el home office no es lo que parecía por diversos factores como espacio, convivencia con familia, rutinas y horarios; sin embargo, para apoyar a las personas que aún trabajan desde casa lanzamos la iniciativa Vips Office, en la que brindamos espacios totalmente limpios y sanitizados, así como wifi y café ilimitado para aquellos que buscan un lugar tranquilo para trabajar.

Además, ofrecemos los platillos favoritos de nuestra marca a un precio atractivo para que puedan desayunar, comer o cenar durante la jornada laboral’ comentó Carlos Sáenz, Director de Vips.



De acuerdo con estadísticas de la industria, más del 75% de los corporativos siguen trabajando desde casa y Vips sabe que no todos cuentan con las condiciones óptimas para desempeñar de la mejor manera sus funciones, ya que deben compartir el espacio de trabajo con la escuela de sus hijos o con el espacio de trabajo de la pareja, la familia o los compañeros de piso. Con la finalidad de apoyarte y lograr mayor concentración en tus actividades, Vips ofrece espacios adecuados y cómodos, sin distracciones para que puedas trabajar desde sus restaurantes y sobre todo, te atenderán con la calidad, servicio y cariño de siempre; además de contar con las más altas medidas de seguridad sanitaria para que te sientas tan seguro como en casa.