Virtual será el segundo informe de Antonio Gaspar

Con la entrega del informe de labores ante los integrantes del Cabildo, el presidente Antonio Gaspar está listo para detallar las acciones que como gobierno ha realizado en bien de la población de Chilpancingo.

Solo que por cuestiones de seguridad sanitaria, y en acatamiento de las disposiciones estatales y federales de Salud, en esta edición el informe será de manera virtual.

Con ello se cumplirá la responsabilidad de rendir cuentas al pueblo de Chilpancingo, señaló Gaspar Beltrán, quien mencionó que ’este va a ser un informe integral porque el pueblo necesita estar al tanto de las acciones’ y será en cumplimiento del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

El edil ha puntualizado en estos días, previos a este importante evento, se pretende contestar a las preguntas acerca de la situación que guarda la administración: ¿qué es lo que se ha hecho? y si no se ha hecho, ¿por qué?

Como a todas en el país, a la administración municipal le afectó sobre manera la pandemia del Coronavoirus-19, al grado tal de que se cayeron los ingresos propios y sólo ha tenido para pagar la nómina de trabajadores.

Sin embargo, los recursos etiquetados para obra y otros rubros de la administración municipal se están aplicando con prontitud y correctamente, como la programación de obras, las cuales se están atendiendo de manera oportuna.

El alcalde ha señalado que su gobierno ha llevado a las colonias y a las comunidades más obras que anteriores años; el servicio de recolección de basura ha mejorado en un cien por ciento.’

’Estamos tratando, pese a las adversidades, cumplirle a la ciudadanía’, señaló Gaspar Beltrán.

Sin embargo, acepta que no se puede hacer todo lo que se pide, porque aunque se quiera hay peticiones que no se pueden cumplir, al menos en este momento, por lo que ha destinado gran parte de su tiempo en tocar puertas para realizar gestiones en distintas dependencias y niveles de gobierno.

Habrá que señalar que Antonio Gaspar ha tenido un gran aliado en la resolución de problemas de la capital, en la persona de Héctor Astudillo Flores, quien ha mantenido una relación de solidaridad y apoyo a la administración capitalina, sin importar los orígenes partidista de los dos políticos.

Ambos entienden que no debe importar el color del partido y se debe atender a toda la población, como hasta ahora lo han venido haciendo.

También para la capital han llegado acciones del gobierno federal, gestionadas por el alcalde con apoyo del Delegado Especial Pablo Amílcar Sandoval, como es el relativo a ampliación de vivienda, en una cantidad de 4 mil créditos.

Dicho informe será el miércoles 2 de septiembre a las 6:00 de la tarde, a través de las redes sociales, y está desglosado en 6 ejes, como son: seguridad de la gente; desarrollo económico para el progreso de la gente; desarrollo social para el bienestar de la gente; desarrollo territorial con equilibrio; finanzas sanas y cuentas claras y programas especiales para la integración de la gente.

Es importante tener en cuenta que durante estos meses de pandemia, el alcalde no ha dejado de salir a dar la cara ante la problemática sanitaria y ha coordinado las acciones de prevención y atención a los grupos vulnerables.

Sin duda, debe hacerse un reconocimiento a las áreas de salud, protección civil, servicios públicos, imagen urbana, seguridad pública, etc., las que desplegaron acciones para sanitizar áreas de concurrencia en la ciudad, así como montar filtros sanitarios en mercados donde más difícil ha sido controlar a la gente.

Otras acciones han sido entregar cubrebocas, gel desinfectante, a la población en general, así como entrega de comida caliente a familias que la necesitaban, a cargo del DIF municipal, acción coordinada por su presidenta, Yazmin Arriaga.

Si una característica ha impulsado en su gobierno, es la transparencia, una y otra vez ha mencionado el presidente capitalino, y por eso invita a la población a darle seguimiento a su informe, insistiendo en que la prioridad del Gobierno de la Gente es atender los problemas vigentes: ’lo urgente, sin descuidar lo necesario’, señala su eslogan.

Así que todos están invitados al informe de cuantas obras se han hecho, salud, educación, seguridad, imagen urbana, vivienda, equidad de género, y muchos rubros más, que el Gobierno de la Gente ha realizado en este complicado año.