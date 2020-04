Virus del COVID-19 es complejo, por eso tardará su vacuna

He pasado los últimos 13 años apasionado con la biología molecular y virología de la Hepatitis C un virus RNA. He aprendido que uno de los virus RNA, como el COVID-19, VIH y Hepatitis C es su alta dependencia de transcriptasas inversas, lo que provoca un gran número de errores en su secuencia genética durante el proceso de replicación, esto los hace muy susceptibles a mutaciones puntuales frecuentes que los va volviendo más virulentos, contagiosos y resistentes a los tratamientos.



Desarrollan rápidamente subtipos, sub-subtipos y cuasiespecies casi por región y por país gracias a los SNP´S que sufren. Eso explica en parte la velocidad de propagación y el por qué algunos pacientes responden inmunológicamente de manera distinta a otros y el por qué a la fecha no se ha logrado desarrollar una vacuna contra Hepatitis C ni contra VIH, el tratamiento curativo tardó más de 25 años en aparecer para la primera y aún no se ha logrado en la segunda.



El comportamiento del COVID-19 en particular, como virus RNA, está siendo tan interesante como impredecible.



Sin embargo, la ventaja es que gracias a la experiencia adquirida con otros virus RNA, aunada a la enorme inyección de capital que los gobiernos están poniendo debido a la urgencia y la gran cantidad de laboratorios reclutados en el mundo con el mismo fin, puede acelerar el proceso de una cura o una vacuna para este virus.

