Visit7Wonders: un futuro prometedor para el turismo en México

www.guerrerohabla.com



Chichén Itzá. Septiembre 15, 2020.-Según las proyecciones de la Secretaría de Turismo (Sectur), México cerrará el año con el arribo de 44.7 millones de turistas, tanto extranjeros como nacionales. Desde el gobierno aseguran que los últimos meses del año serán claves para el país que alberga a una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, Chichén Itzá.



En un comunicado oficial, la Secretaría dejó en claro que ’ahora la perspectiva es positiva ya que, luego de tocar fondo en abril y mayo, los meses de junio y julio mostraron una ligera recuperación, la cual se prevé continúe gradualmente hasta el cierre de año’.



De acuerdo al secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, se estima que la ocupación hotelera promedio supere el 50% en las últimas semanas de 2020.



Chichén Itzá, considerada como una de las siete maravillas del mundo moderno desde 2007, es la ciudad maya más famosa del mundo y la segunda más visitada de México después de Teotihuacan.



Fue fundada por grupos mayas entre los años 325 y 550 de nuestra era. Alrededor del año 800, los toltecas invadieron la zona, provocando la fusión de las dos culturas. Así, la ciudad alcanzó su máximo esplendor y llegó a ser la más poderosa de la Península de Yucatán a principios del siglo XII.



Fue entonces cuando se construyeron los edificios que se conservan hasta ahora, como El Castillo o el Juego de Pelota. De dicha influencia surgió el culto por Kukulcán, la serpiente emplumada que entre toltecas y aztecas llevaba el nombre de Quetzalcóatl. No obstante, menos de medio siglo después de su época de mayor esplendor, una guerra civil acabó con la urbe.



En 1988, la UNESCO designó a Chichén Itzá Patrimonio Cultural de la Humanidad y en 2007 se convirtió en una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo, de acuerdo con una votación internacional organizada por la empresa privada New World Corporation.



Etimológicamente, Chi-ch’en Itzá significa ’la ciudad al borde del pozo de los Itzáes’.



Se localiza a 119 kilómetros de la ciudad de Mérida, Yucatán, tomando la carretera No. 180 hacia el poblado de Pisté, del cual está a 2 kilómetros el sitio arqueológico.