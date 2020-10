Visita Evodio Velázquez Pie de la Cuesta; lleva las Caravanas Evoluciona

Al visitar Pie de la Cuesta, donde entregó paquetes alimentarios, insumos médicos, entre otros servicios a através de las Caravanas Evoluciona, el ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, informó que según las últimas encuestas, lleva la delantera y se coloca como el aspirante más fuerte del Sol Azteca a la gubernatura de Guerrero.



Velázquez Aguirre mencionó que en las próximas semanas, se realizará una encuesta en las siete regiones del estado, con el objetivo de medir a los dos aspirantes a ganar la confianza de los guerrerenses, ’yo he trabajado para ayudar al pueblo y creo que ellos tendrán la última palabra para abanderar al indicado, porque las últimas tendencias me colocan como el favorito de los perredistas en la entidad’, manifestó.



Agregó que seguirá en la lucha primero para conseguir la candidatura y después para medirse con cualquier contendiente en los comicios del 2021, donde advirtió, nada está escrito y donde auguró unas elecciones cerradas sin nada para nadie, concluyó.