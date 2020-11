Visita Walton fábrica de abono a base de bonote de coco en Tecpan

www.guerrerohabla.com



Tecpan, Guerrero; 27 de noviembre de 2020.- El ex senador de la república, Luis Walton Aburto informó que no acudió la noche de este viernes a una reunión con aspirantes de Morena en Acapulco, por encontrarse en reuniones en la Costa Grande del estado.

Walton Aburto confió en que habrá certeza en el resultado de la encuesta para definir la candidatura a la gubernatura de Guerrero, y que el proceso ’será completamente transparente’.

Informó que fue convocado por el delegado de la dirigencia nacional de Morena para el proceso interno en Guerrero, pero le dijo que no podía acudir porque se encontraba en reuniones inaplazables con distintos grupos de personas en la Costa Grande, que estaban agendadas con antelación.

En Tecpan, hizo un reiterado llamado para que la gente elija a la persona que tenga las mejores propuestas, ayude a sacar adelante a Guerrero, contribuya a mejorar las condiciones de los que menos tienen, y que defienda congruentemente a la Cuarta Transformación.

Luego de que se reunió con maestros de este municipio, Walton Aburto afirmó que aceptará las reglas del partido para la selección de la candidatura.

El tambien ex presidente municipal de Acapulco se reunió con líderes de transportistas, representantes de organizaciones ambientalistas, profesionistas y otros sectores, a quienes planteó la necesidad de industrializar las producciones como el coco y el mango, como lo propone en su libro digital ¡Vamos Guerrero!

Posteriormente, Luis Walton estuvo en un vivero de cocoteros, donde conoció el proceso de producción en la región Costa Grande y la fábrica de abono a base de bonote del coco en Tenexpa, donde reiteró su planteamiento de industrializar al estado.

Durante sus recorridos acompañaron a Walton Aburto el expresidente municipal de Tecpan, Élfego Martínez, el ex secretario general de la sección 14 del SNTE, Hilario Ruiz Estrada, entre otros.

Posteriormente fue recibido por cococultores en Tenexpa, a quienes expuso su proyecto de industrializar el estado. Al final de surecorrrido por Costa Grande, estuvo en Nuxco.