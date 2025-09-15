Visita Chimalhuacán constantemente el hospital 197 del IMSS en Texcoco para atender familiares de afectados por explosión de pipa de gas

Personal de la Dirección de Salud Municipal y del sistema DIF Chimalhuacán brindan atención médica y psicológica a los familiares

Visita Chimalhuacán constantemente el hospital 197 del IMSS en Texcoco para atender familiares de afectados por explosión de pipa de gas
Septiembre 15, 2025 12:38 hrs.
Familiares de habitantes del municipio de Chimalhuacán que resultaron afectados por el incidente de la pipa que se volcó y explotó en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, han recibido apoyo solidario constante del gobierno encabezado por la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez.

Personal de la Dirección de Salud Municipal, así como del sistema DIF, visitan constantemente el Hospital 197 del IMSS, localizado en Texcoco –donde se encuentran internados dos masculinos habitantes de nuestro municipio-para brindar atención médica y psicológica a sus familiares, quienes están a la espera del parte médico diario.

Debido al clima y a las circunstancias, la salud de los familiares se ha visto mermada, compartió en entrevista el director de Salud de Chimalhuacán, Dr. Hugo Sergio González Rosales.

El titular de Salud agregó que también se ha apoyado a las familias con ropa limpia y comida. En ese sentido, las familias agradecieron el apoyo constante de la presidenta de Chimalhuacán, Xóchitl Flores, durante estos momentos difíciles.

El paciente, Omar García permanece en terapia intensiva, mientras que, Javier Velasco, salió de dicha área ayer y se encuentra recibiendo lavados quirúrgicos constantes.

El gobierno de Chimalhuacán reitera su apoyo a las familias de los afectados y continuará acompañándolas hasta cuando sea necesario.

