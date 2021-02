Visitantes de playas no ponen de su parte ante Covid, reclama Astudillo

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 1 de febrero de 2021.- El gobierno del estado determinó que en la entidad se implementarán medidas para limitar la movilidad en playas y lugares públicos, a fin de disminuir la afluencia ante el regreso del semáforo epidemiológico a color rojo y aumento de contagios de Covid en el estado.



Durante la trasmisión de este mediodía por el tema del Covid, el gobernador Héctor Astudillo expreso que pareciera que las personas que asisten a las playas son los únicos que no ponen de su parte.



’Tenemos que valorar la situación de las playas, sino todo lo que hagamos va a ser inútil. Vamos a tomar decisiones porque tal pareciera que los únicos que no ponen de su parte, son los que asisten las playas.



Hay una gran cantidad de personas contagiadas’. Sin embargo, el gobernador no especificó qué medidas son las que se van a aplicar.

Fuente: Quadratín