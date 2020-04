Vislumbran la captura de capos más grande de la historia: irían a por Peña, Chong, Meade y Narro

Enrique Peña Nieto y su familia, Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade, José Narro y la familia de Ruiz Esparza tiemblan. En las próximas semanas se vendrá probablemente el operativo más grande que ha tenido el país respecto la captura de políticos, siendo además, la primera ocasión en que se juzga a un exmandatario, confirmó la cadena estadunidense Univisión.



Así pues, es muy probable volver a ver escenas como cuando se dio la detención del abogado Juan Collado en un restaurante, misma donde el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps se tiró al suelo para esconderse bajo una mesa, pues al ver a los agentes a unos metros, pensó que iban a por él.



El día de hoy durante la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente había descartado que existiera una orden implementada desde el ejecutivo federal , toda vez que para ello, sometió la decisión a consulta.



No descartó sin embargo, que la Fiscalía hiciera una investigación por su cuenta, toda vez que dicha institución es autónoma y no reporta al presidente.



La investigación de cuentas para su posterior congelamiento ha sido un indicio para cuando la 4T busca encarcelar personajes, aunque no una regla.

La investigación



Al menos 50 bancos en México recibieron requerimientos para que entreguen información sobre las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto, sus 4 hijos y su exesposa Angélica Rivera, entre 2012 y 2018 aseguró Univisión con documentos obtenidos de una fuente del sistema bancario.



Este jueves, la columna de El Universal, Bajo Reserva, reveló que el Gobierno federal ordenó investigar los movimientos bancarios de Peña Nieto y sus colaboradores, además de Rivera.



Un vocero de la Función Pública dijo que estaban analizando si podían dar una respuesta, ya que su deber en cualquier investigación es “el cuidado del debido proceso“.



Además, se menciona que la Secretaría de Hacienda tiene en desarrollo una investigación que involucra a los excolaboradores de Peña Nieto, como lo son José Antonio Meade, Mguel Ángel Osorio Chong, José Narro y el fallecido, Gerardo Ruiz Esparza.



Con información de Univisión, Diario Cambio y AM.