Visos de cambios con Daniel Serrano en Morena Edomèx

*Columna publicada en www.indicador político.com.mx



El imperio texcocano, está a punto de derrumbarse por ambiciones y traiciones que durante muchos años, Higinio Martínez Miranda ha realizado por tener el control en la entidad mexiquense.



El desgaste es evidente para Martínez Miranda, a quien las cosas no le han salido bien, sino todo lo contrario, cada día su semblante es de un hombre acabado, malhumorado y con un aspecto físico desaseado; el legislador mexiquense con las viejas prácticas políticas, ’divide y vencerás’ dentro de su propio grupo, que está provocando que ni sus mismos correligionarios crean más en él.



El Grupo de Acción Política, encabezado por el senador Higinio Martínez Miranda, quería el municipio 126 en el territorio mexiquense para extender su bastión en la zona oriente. Ecatepec acumula desde hace 25 años un intermitente récord de alternancias (ha sido gobernado por el PAN, el PRI y el PRD) y un ominoso pasado de pactos políticos que han tenido como protagonista al priista Eruviel Ávila Villegas, quien desde su terruño logró derrotar al Grupo Atlacomulco y convertirse en el primer gobernador de la entidad originario del Valle de México en más de medio siglo. En ese ’enjuague’ relacionado con Higinio Martínez, quien es experto en traicionar a su partido por conseguir el poder a toda costa.



La juventud y liderazgo de Daniel Serrano llega a poner orden en Morena Estado de México…



En medio del proceso electoral más importante del país, el líder más importante de MORENA en el Estado de México, Daniel Serrano Palacios, tomó protesta el pasado viernes 1 de enero de 2021, como nuevo representante de dicho instituto político ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de México (IEEM).



Ante unas elecciones que se vislumbran complejas en la entidad mexiquense, el designar a Daniel Serrano como representante de Morena ante el árbitro electoral local, da certeza de un manejo imparcial y garantiza un actuar institucional en esa posición que es estratégica para las elecciones de este año.



Para este nombramiento en el instituto electoral local más importante en el escenario político nacional, Morena aprobó a Daniel Serrano, por ser ’un actor político que conoce perfectamente el funcionamiento del partido, ya que además de ser fundador de Morena, fue el primer representante de este instituto político ante el IEEM’, citaron.



Para enfrentar un clima electoral complejo en la entidad, la dirigencia nacional de Morena apuesta por un perfil probado como lo ha sido Daniel Serrano a lo largo de su desempeño político, ya que tiene una formación institucional que viene a generar certidumbre en Morena de cara a los comicios de este 2021.



Daniel Serrano recorre a paso firme los municipios mexiquenses…



La militancia de Morena Coacalco, encabezada por su dirigente nacional y estatal, Daniel Serrano, y Darwin Eslava cerró filas durante la sesión informativa que se realizó el pasado sábado 7 de noviembre del 2020, en donde se reconoció el trabajo de las estructuras y se hizo un llamado a reforzar los trabajos partidistas.



En el tema de asignación de candidaturas, el líder de Morena explicó que aún no hay definición de candidatos o candidatas para ningún cargo de elección popular, por lo que pidió no se dejen engañar con rumores.



Daniel Serrano apuntó que los estatutos de Morena marcan que las candidaturas se deberán definir mediante acuerdos entre la militancia o encuesta, dejando a un lado los padrinazgos padrinos políticos y las imposiciones.



’En Coacalco no le tenemos miedo a las encuestas, ya que estamos seguros que esa encuesta la ganaría el compañero presidente municipal Darwin Eslava’, resaltó.



De igual forma, ante la ciudadanía del Distrito Federal Electoral 6 agradeció la adhesión de Jessica Vega Álvarez al proyecto que encabeza.



’Otra compañera, amiga, que le agradezco mucho que este aquí, que haya dado un pasito hacia adelante, que haya tomado una definición, porque decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador son tiempos de definiciones, que tiene experiencia en organización, que ha participado en otras experiencias, que nos ha ayudado en Coacalco, en la región, que aprecio, que reconozco su vocación también de servicio y le agradezco mucho que haya dado este paso hacia adelante, a la compañera Jessica Vega’, puntualizó.



Para finalizar el 6 de junio del 2021 los mexiquenses elegirán diputados federales, alcaldes y diputados locales. Y en el 2022 regresarán a las urnas, para votar por el nuevo gobernador de la entidad.



