Vitrina de protestas, Bundesliga, por asesinato en EU de George Floyd

+Tarjetas amarillas no frenaron los gestos solidarios por la injusticia contra el ciudadano afroestadounidense



+»¿Por qué Estados Unidos no nos ama?» preguntó LeBron James, basquetbolista de la NBA



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Hay pocas cosas gratas que se libran de la inhumana aplanadora de la industria del balompié mundial. Ocurrió este fin de semana en el único torneo de futbol que se disputa en Europa, la Bundesliga.Fue el ejemplar escaparate para las protestas por la muerte de George Floyd, afroestadunidense, 46 años, muerto a manos de la policía de Minneapolis, el pasado lunes durante su detención, a siete mil 347 kilómetros de distancia de Munich.



Incluso LeBron James, basquetbolista de la NB, cuestionó en sus redes sociales:



’Por qué Estados Unidos no nos ama?’



Floyd murió el pasado lunes después de que el policía Derek Chauvin se arrodillara sobre su cuello durante más de siete minutos hasta asfixiarlo, mientras se encontraba esposado boca abajo en el pavimento como mostraron los videos en redes sociales. Chauvin fue arrestado el viernes y está acusado de homicidio de segundo grado.



En la Liga Alemana de futbol el gesto más espectacular lo protagonizó el joven delantero francés del Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, hijo del campeón del mundo con los Bleus en 1998 Liliam Thuram, quien celebró uno de los goles de la victoria 4-1 de su equipo frente al Unión Berlín poniendo una rodilla en tierra, con la cabeza inclinada.



La alusión fue muy clara: en el acto retumbó la imagen del jugador de la NFL Colin Kaepernick, ex quarterback de los 49ers de San Francisco, quien protestó en 2016 contra la brutalidad policiaca en Estados Unidos, especialmente la ejercida hacia la comunidad afroestadunidense y en apoyo del movimiento Black Lives Matter.



El ex mariscal hincaba una rodilla mientras se escuchaba el himno de su país, un acto simbólico que provocó solidaridad y la furia de diversos personajes, entre ellos el presidente Donald Trump, quien tildo de ’hijos de puta, a él y a quienes lo secundaron.



El acto de Thuram recibió el apoyo de su equipo, que publicó en Twitter la foto de su joven jugador, de 22 años, con la leyenda en inglés:



’No explanation needed’ (No se necesitan explicaciones).



Después fue la joven estrella inglesa del Borussia Dortmund, Jadon Sancho, quien anotó tres goles en la victoria de su equipo frente al Paderborn (6-1), y se quitó la camiseta para mostrar otra con el mensaje Justice for George Floyd.



’Encantado con el primer triplete de mi carrera’, escribió Sancho en su cuenta de Instagram.



Agregó:



’Un momento personal agridulce, porque hay cosas más importantes que están ocurriendo en el mundo que tenemos que abordar y ayudar para que cambien. Tenemos que unirnos como uno solo y pelear por la justicia. ¡Juntos somos más fuertes!’



Sancho recibió una tarjeta amarilla por quitarse la playera. Eso no impidió que su compañero marroquí, Achraf Hakimi, hiciera lo imitara, con el mismo mensaje, tras anotar el cuarto gol del Dortmund al minuto 85.



Un día antes, el sábado, fue el joven centrocampista estadunidense del Schalke, Weston McKennie, quien inició los homenajes al lucir un brazalete con el mensaje Justice for George.



’Poder utilizar este escaparate para llamar la atención sobre un problema que dura desde hace mucho tiempo, ¡sienta muy bien!’ tuiteó McKennie.



’Defendemos lo que creemos y es hora de que se nos escuche’, lanzó.



Los partidos de este domingo continuaron con las medidas sanitarias de estadios sin aficionados, pero miles de simpatizantes del Gladbach tuvieron representación en las gradas vacías con sus imágenes estampadas en cartones.



El FC Barcelona se pronunció:



’El racismo como forma de discriminación que busca degradar y marginar a la gente por cuestiones de género, orientación sexual, orígenes o color de la piel es una pandemia que nos afecta a todos; en el Barça no pararemos de luchar contra ello. Este también es nuestro compromiso.’



Irredento Ku Klux Klan



¿Por qué Estados Unidos no nos ama?, cuestionó el basquetbolista LeBron James en redes sociales para unirse a las protestas de racismo sobre la muerte de Floyd a manos del policía Chauvin y que ha generado indignación en el medio deportivo mundial.



Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos en el deporte ráfaga, y la multicampeona de la WTA Serena Williams, manifestaron la situación racial en el territorio estadunidense en un video de Nike con tintes políticos.



’Por una vez, no lo hagas (…) No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No creas que esto no te afecta.



’No vuelvas a sentarte y te quedes callado, no creas que tú no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte de ese cambio’, dijeron en sus cuentas de Instagram.



El entrenador Doc Rivers, de los Clippers de Los Ángeles, expuso en una carta difundida por su club, pero sin mencionar el nombre del presidente Donald Trump: ’Este es un problema afroamericano y humano. ’



Sostuvo:



’El silencio y la inactividad ya no son aceptables. Ahora es el momento de hablar. Noviembre es el momento de votar. Sus palabras tienen mucho peso y sus boletas aún más. Ha llegado el día de enfrentar conflictos reales y ser parte de la solución.’



El ex basquetbolista Kareem Abdul-Jabbar, secundó:



’La comunidad negra vive con el racismo institucional inherente en la educación, el sistema de justicia, el mercado laboral.’



Y aunque se hace todo lo que se puede por concientizar, agregó, ’la aguja apenas se mueve. Pero el Covid-19 ha dejado claras las consecuencias de todo esto mientras morimos a un ritmo mucho más alto que los blancos. Somos los primeros que perdemos nuestros trabajos.



El sindicato de jugadores de la NFL, liderado por su director ejecutivo DeMaurice Smith, envió un comunicado a sus afiliados, en el que describió a EU como un país adolorido.



La misiva se une a las opiniones emitidas la víspera por el comisionado de la Liga, Roger Goodell, quien expresó que la familia de la NFL está muy triste por los trágicos eventos en nuestro país. ’Las reacciones de los manifestantes a estos incidentes reflejan el dolor, la ira y la frustración que muchos de nosotros sentimos.’



La golfista estadunidense Cheyenne Woods, quien en 2012 se convirtió en la sexta jugadora afroamericana en llegar a la LPGA Tour, señaló que la muerte de Floyd, ’es una realidad de la América Negra.