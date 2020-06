Vivales de Nueva Alianza se hacen pasar por morenistas para dividir el voto en Tepehuacán

"Autoridades locales y pueblo de Tepehuacán de Guerrero



La Cuarta Transformación que ha propuesto nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, consiste en la erradicación la pobreza mejorando las condiciones de vida de los mexicanos; es importante tener un gobierno austero que invierta en el bienestar de las comunidades marginadas, erradicar los actos de corrupción en todos los niveles para que los programas de verdad lleguen a quien en verdad lo necesita.



Los aliados de nuestro Presidente somos quienes tenemos la autoridad moral para plantear cambios verdaderos, sin embargo los conservadores, los de la derecha quieren a toda costa denigrar e impedir el Bienestar de México, haciéndose pasar por aliados del pueblo noble y sabio, por eso es nuestra responsabilidad aclarar que MORENA no se alía con corruptos y mucho menos con cómplices de la derecha.



Sabemos que en Tepehuacán de Guerrero se ha infiltrado un hombre, que con labia y usando el nombre e imagen de nuestro Presidente quiere hacer creer que viene a derrocar al sistema corrupto, MORENA, no tiene pacto con NUEVA ALIANZA, NO sirve y servirá a los intereses del PRI, PAN, PRD, según sea el caso que se necesite, quien representa a Nueva Alianza, acudió con un grupo de ALIANCISTAS, a las oficinas estatales en HIDALGO, haciéndose pasar por afiliados nuestros exigiendo que se le diera la candidatura de nuestro partido, solo para lograr sus mezquinos fines, dividir a la verdadera oposición en ese municipio, engañar a quienes por años han luchado por un cambio.



MORENA no vende las causas, por eso reiteramos:



1.- NUEVA ALIANZA no es nuestro aliado, el Presidente López Obrador y la dirigencia Nacional jamás aprobarán un acuerdo con ese partido.



2.- Como es el caso del cometa, que nada más busca sus intereses personales.



Buscó ser candidato del PRI con Villeda, después fue en 2 ocasiones con el PRD, y en días pasados busco ser candidato de morena y no pudo ser, hoy es el candidato de NuevA transa; y siempre ha vendido la causa, el movimiento de MORENA no se sumara jamás con el partido y mucho menos con el Cometa Huasteco no te dejes engañar despierta este es el nuevo títere.



3.- El partido en el poder contrata a este tipo de personas que se venden cada qué hay elecciones para desestabilizar, dividir y así conservarse en el poder.



4.- El pueblo es libre de usar las ideas de nuestro movimiento, pero no permitamos que las usen en beneficio de este tipo de partidos, ejemplo (votaremos por ya sabes quien).



5.- MORENA es un movimiento del pueblo que busca el BIENESTAR de la gente, no aceptamos a oportunistas que les fue mal en sus partidos y hoy lo que les mueve es el rencor y la venganza, jamás el amor a la gente.



El pueblo es noble y sabio, sin embargo muchos oportunistas se visten con piel de humildad para tratar de engañarnos, pero ustedes en la sabiduría que les distingue sabrán identificar a los verdaderos líderes, a quienes han viven aquí oportunistas que nunca han vivido en el municipio, a quienes sabemos de qué familia son, donde viven; para que no nos equivoquemos y después nos lamentemos y lo peor no saber ni dónde viven para poder condenarlos.



Militantes de nuestro Partido, no permitamos que los partidos de derecha nos debiliten, mantengámonos firmes con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esta estrategia lo están haciendo en todos los municipios de HIDALGO Y COAHUILA, donde hay elecciones para lograr mayoría a través de sus aliados, es un complot orquestado por los ricos, por quienes se sienten amenazados en sus intereses, no les sorprenda que sus propias autoridades estén coludidos.



No permitamos que los tiranos se salgan con la suya, analicen y tomen la mejor decisión, la decisión de seguir al lado de MORENA.

Fraternalmente".