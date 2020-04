Vivamos una contingencia sin violencia.

Por Mary Castro



La cuarentena en México registra, según datos proporcionados por colectivos feministas en todo el país; 209 asesinatos contra mujeres, de estos 163 son feminicidios, de los cuales en 16 casos las víctimas son niñas menores de 14 años de edad, a partir del pasado 16 de marzo al martes 14 de abril de este 2020.



¿Qué podemos hacer? pedir ayuda porque las mujeres y las niñas no están solas.

La campaña se llama ’Aislamiento sin violencia’ en todo el país y el teléfono de emergencias es el 911 o el 800 822 44 60. En Nayarit, el Gobierno del Estado a través del Inmunay ofrece servicios de atención psicológica y legal.



Los teléfonos del Instituto de la Mujer son el 311 217 03 77, 311 217 65 15 o enviar mensaje vía whap app al 311 256 21 01 o al 311 143 29 53. Y también existe apoyo a través del InMujer Tepic al número de la policía municipal 311 181 36 83 o al 311 217 3834 de nueve de la mañana a seis de la tarde.



Los Servicios de Salud de Nayarit, todos los días, las 24 horas, atiende en el número 311 211 95 00 extensión 1216 al programa violencia de género, o marcar o enviar un mensaje de WhatsApp al número de celular 311 103 43 09 o a la página de Facebook ’Programa de violencia de género Nayarit’.



Esta instancia también ofrece un servicio especializado de terapia psicológica gratuito e individual, a estos mismos números de teléfono o pueden agendar su cita vía inbox. En Tepic está en el centro de salud Juan Escutia, el teléfono es el 311 193 07 27, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche.



Este servicio se ofrece en los centros de salud de Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas, Ixtlán del Rio, Tuxpan, Acaponeta y Santiago. Las recomendaciones son estar atentas a cualquier situación de violencia, física o psicológica; y no minimizar ninguna forma de violencia, es decir, pensar o decir que no pasa nada.



Preparar una bolsa de emergencia con alguna identificación y una muda de ropa. Si no puedes llamar, que alguien de confianza denuncie. En su caso ofrecer resguardo provisional en lo que la autoridad acuda por la persona violentada. En caso de gritos, insultos o indicios de golpes llamar al 911 o a los otros números.



Resguardar la bolsa de emergencia de quien vive violencia para que al salir de su hogar tenga una red de apoyo y a dónde llegar. Y, muy importante, no criticar ni hacer juicios de valor cuando una niña o una mujer comparta que vive violencia o que siente miedo de alguna relación. Si sufres violencia, no te calles, existe ayuda.