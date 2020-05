Vive iguala otra pesadilla por incapacidad de su Gobierno.

La incapacidad para Gobernar un municipio por la inexperiencia política se deja ver en la Ciudad tamarindera de Iguala de la Independencia; y es que no es para menos. Pues verá usted, que esa ciudad gobernada por Antonio Jaimes Herrera de nueva cuenta vuelve a ser noticia nacional.

Pues resulta, que los contagios del Coronavirus se han multiplicado de una hora a otra, hay desbordamiento incontrolable a modo de convertirse en una pesadilla. Lo que comentamos una entrega antes de que hay incapacidad de los Gobiernos municipales sobre el tema, por lo tanto habría muchos problemas en diferentes puntos de Guerrero e Iguala no se salvó.

La incapacidad del Gobierno de Jaimes Herrera se dejó ver porque no informó por los medios de correctos a tiempo y ahora se quiere justificar diciendo que se burlaron de él, le hicieron bullying y que hasta hicieron escarnio político contra su persona dice en su declaración ante medios afines, pero lo que no dijo es que nunca tomó en serio los mensajes de personas que viven en el extranjero que le comentaron que un autobús proveniente de Chicago llegaría a la terminal con varias personas a bordo sin las medidas pertinentes.

El caso de Antonio Jaimes no es único, en varios municipios de Guerrero hay alcaldes que se han pasado por el arco del triunfo las indicaciones federales porque dicen no ser del mismo partido que el Gobierno federal (eso qué tiene que ver en una situación de emergencia?).

Guerrero, la entidad federativa bronca, de marchas, mítines, rebeldía entre otras cosas se resiste a creer en la pandemia, pero esta es real y ha matado a varios. Allí está una queja lamentable que hace el alcalde de Iguala que asegura que ya está angustiado y estresado porque la gente no le hace caso.

El COVID-19 es un enemigo invisible que no se podrá derrotar con las poderosas armas que los gobiernos han acumulado, mucho menos por la inteligencia de los asesores, sino por la determinación oficial, era muy simple. Solamente era acatar la indicación de la federación; hacerle ver a los miles de ciudadanos que hay que quedarse en casa y si salían, debió ser con todas las medidas necesarias, y como no fue así, Iguala de la independencia vive otra pesadilla por el coronavirus.

Ni los constantes post de alerta en el Facebook por diferentes medios, diferentes personas y expertos pudieron penetrar en la dura cabeza de los Igualtecos, ni de su presidente, ahora ahí están las consecuencias con una decena de muertos, sino es que más. Iguala estará de nueva cuenta de luto.

Urge que el Estado, acuda en auxilio de Iguala porque de lo contario habrá consecuencia que lamentar y todo por capricho e incapacidad de quien gobierna ese pobre municipio. Qué barbaridad!. Es todo



Tintero

Agradecemos a los amigos que nos hicieron llegar felicitaciones por la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa que fue decretada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas da iniciativa de los países miembros de la Unesco, que proclamaron el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de "fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática". La fecha recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek sobre libertad de ejercicio del periodismo. (Según Wikipedia).