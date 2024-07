Vive la experiencia del avistamiento de luciérnagas en el Estado de México

TOLUCA, Estado de México. - Inició la temporada de avistamiento de luciérnagas en el Valle de los Volcanes del Estado de México, por lo que la Secretaría de Cultura y Turismo invita a disfrutar de esta experiencia de una forma responsable y con respeto a la naturaleza.



Debido al fenómeno de bioluminiscencia que producen las luciérnagas, los recorridos para admirar este espectáculo son nocturnos. La recepción en los ecoparques es de 18:30 a 19:30 horas y la duración de la observación depende de cada sitio; por lo general dura de dos a tres horas. Asimismo, el costo de acceso lo establece cada sitio.



Al ser temporada de lluvias, se sugiere a las y los visitantes utilizar ropa y calzado adecuado, así como llevar impermeable.



Para realizar un recorrido responsable, se deben seguir las siguientes indicaciones: guardar silencio, no usar linternas o aparatos electrónicos que produzcan luz, seguir las indicaciones de los guías, no utilizar repelente de insectos ni perfume, no tocar a las luciérnagas, no tomar fotografías, así como no ingresar animales de compañía.



Asimismo, es importante tomar en cuenta el reservar con anticipación, llegar con tiempo para disfrutar de las diversas actividades que ofrecen los ecoparques, llevar el presupuesto necesario para comidas y otros servicios.



Este año son 25 ecoparques los que capacitaron a su personal para un avistamiento responsable; estos se ubican en los municipios de Amecameca, Ayapango, Chalco, Ecatzingo, Ixtapaluca, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tlalmanalco. La temporada de avistamiento 2024 concluye a finales del mes de agosto.