VIVIR CON TEMOR

EL MODELO MACROECONÓMICO SIGUE EN ESTE GOBIERNO DE CLAROS OSCUROS.



EL Verdadero reto, la cuesta para reactivar la economía sin horizonte de una sociedad con hambre. Los espectros del trabajo desde el esquema de la pandemia globalizadado y a su reforma catada del presidente Peña Nieto en la expectativa de obtener mejores salarios conforme a la dicotomía del artículo 123 Y 5 de la constitución. El Covid- 19 provocó severos daños económicos en los sectores industrial, turismo y comercio del país, lo que ha colocado a muchos negocios en niveles de sobrevivencia y con pocas esperanzas de contar con un plan de apoyo integral para revertir las pérdidas en producción, ingreso y empleo, derivadas de la contingencia



El adaptarse y cambias nuestros hábitos de vida a causa de la pandemia global. La economía de consumo depende de la producción de consumidores y los consumidores que hay que producir para el consumo de productos de primaveras necesidades ,los alimentos ‘contra el miedo de poder contagiarse a lo imprevisto por la pandemia del siglo XXI el COVID -19 ’ tienen que estar atemorizados todos y asustados a este medio al perder su trabajo ,su familia , el desamparo de los gobiernos que no implementan incentivos que beneficien a la población , el grave problema de la insensibilidad a, un sistema de salud colapsado ,lo más vulnerables los pobres y aquellos que no tienen un sistema inmunológico a este virus ,que degrada las vías respiratorias , al tiempo que esperanzados de que los peligros que tanto temen puedan ser forzados a retirarse y de que ellos mismos sean capaces de obligarlos a tal cosa, con la ayuda pagada de su bolsillo, obviamente .



Por ejemplo. El estado de México que habitan más de 17 millones de personas y su economía lastimada; La economía del Estado de México se desploma 17.1% en el segundo trimestre del año. Cayó a niveles del 2012, un retroceso de 8 años. Esto produce a la población en desempleo, inseguridad y más pobreza. La simulación financiera del gobierno, a la realidad de millones que padecen de desempleo e inseguridad ’SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EL PRIMERO EN EL PAÍS EN TRANSMITIR SESIONES EN VIVO POR LÍNEA PARA UNA BUROCRACIA AMORFA QUE NO LE IMPACTA A LA POBLACIÓN ’ ; ’17.1 % debe considerarse como histórica y las autoridades, sobre todo las estatales debían ser más responsables con la información que proporcionan y no, que por maquillar cifras digan que gracias a su intervención no estamos tan mal.’ INEGI ’Las personas suelen actuar de manera ofensiva por ignorancia o por condicionamientos personales en lugar de por un odio intrínseco, será liberador para nosotros. Son ellas mismas las víctimas de sus ideas y de una programación sociocultural inculcada que ni siquiera se han planteado. Epicteto habla es de nuestra capacidad de no aferrarnos y apegarnos a nuestras propias ideas y pensar que siempre tenemos la razón. Sócrates defendía esta visión que supone liberar espacio mental para dedicarnos a la reflexión pura, sincera y honesta y el auto examinación, estando dispuestos hacia el resto sin rencor, algo que consume no solo nuestro tiempo, sino también nuestra energía. ’griego Epicteto.



Una política industrial de México en proveeduría, en exportación, somos la séptima potencia manufacturera del mundo, aprovechar la fuerza laboral de 15 a 35 años con fuerte capital humano. En vos de Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, se debe potencializar dar certeza jurídica para aprovechar los acuerdos comerciales, ubicación y todo lo que hoy representa México un país de 130 millones de habitantes con grandes desigualdades sociales. El antecedente a la situación de la reforma laboral consensada en el 2012 por cuerdo del ejecutivo Enrique Peña Nieto, felipe Calderón, lo salvable de este personaje es la reestructuración constitucional de los derechos humanos y dar más certeza de derechos. Humanos con su reforma del 2011.El proceso a la vista en septiembre del 2020 ,INICIA EL PROCESO ELECTORAL y los partidos más preocupados que posiciones pueden obtener de una sociedad liquidad, el encargado el organismo autónomo INE ’INSTRUMENTO DE PODER DE LA MANO INVISIBLE Y QUE SE IMPONE A LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LOS CIUDADANO, AL MODIFICAR A SU ARBITRIO LOS CONVENIOS DE COALICIÓN PARCIAL O TOTAL EL TERMINO ES EL 23 DE DICIEMBRE Y SUS MODIFICACIONES ANTES DEL REGISTRO EN EL MES DE ABRIL DEL 2021 POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PACTAN ,ACUERDAN Y TRAFICAN EN CONTRA A SUS MILITANTES Y CON SUS ELECTORE’ , comenzará a ser político de frente a las elecciones que se presenciarán en el 2021, y donde las estadísticas de los analistas auguran una caída de Morena sin oposición palpable, solo van a la inercia social.La teoría de las realidades humanas que estudia al hombre: como individuo, la convivencia interindividual y la vida social. La interpretación de la historia universal de la humanidad. Para Gasset el nombre no puede ser hombre sin estar inscrito en una realidad social. El mundo humano procede en nuestra vida al mundo animal, vegetal y mineral. La mentira siempre ha acompañado al hombre a lo largo de su historia. Y la verdad, como dijo Churchill, siempre ’debe de estar rodeada de una sarta de mentiras’ para cumplir los intereses de la clase gobernante, quienes mediante los medios de comunicación oficiales y las ’vocerías’ hacen de la mentira una institución. El país se encuentre inmerso en un ambiente de elevada corrupción, impunidad, altos niveles de inseguridad, pobreza y desigualdad, además de un claro entorno de falta de gobierno, la confianza empresarial y de los consumidores seguirá debilitada.



La comunicación política sirve para dirigir la principal contradicción del sistema político democrático: hacer alternar un sistema de apertura a los problemas nuevos con un sistema de cierre destinado a evitar que todo esté en debate permanente. La persona experta contribuirá a determinar, en la campaña, ese balance ideal entre ambas, la emoción y la razón. La fase cualitativa de la investigación tiene la misión de escudriñar en la mente humana, nuestras preferencias inconscientes; nuestros motivos psicológicos o primarios. Y, tanto en la observación de los comportamientos kinésicos, o lenguaje no verbal de los participantes, como en la interpretación y posterior puesta en marcha de las estrategias, la participación de un psicólogo o psicóloga es relevante. Para lograr un objetivo, es necesario visualizarse como poseedor del mismo; que lo anhelado no se trata de una ilusión, sino de un hecho consumado. Mario Alonso Puig - La esencia de tu ser