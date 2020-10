Vizcarra no irá en Sinaloa

Chuy (Jesús) Vizcarra se niega una y otra vez a competir nuevamente por el gobierno de Sinaloa. Dedicado a sus empresas, sumamente exitosas y contento con que Salud Digna (una de ellas) proporcione los servicios de bajo costo a una población que lo requiere.



Desoye las voces que lo posicionan por encima de los aspirantes de todos los partidos y que aseguran que podría competir por el PRI o Morena, o por ambos.



Las encuestas no mienten, pero el empresario no se deja conquistar por las palabras melosas de los personeros de los partidos y su cerebro lo remonta a 2010, cuando dos ex gobernadores le jugaron las contras a su candidatura y apoyaron al opositor Mario López Valdez.



Se trata de una oportunidad a pedir de boca, ya que, tanto Juan S. Millán como Francisco Labastida Ochoa, dejaron de tener peso político en la entidad.



Sin embargo, Vizcarra prefiere continuar como empresario que retomar el cada vez más complicado camino de la política, donde ya pasó por la experiencia de ser diputado federal, alcalde de Culiacán y candidato al gobierno de Sinaloa.



Y es que Sinaloa se está convirtiendo en una plaza difícil de conquistar para todos los partidos y en la que a pesar de que las encuestas califican a Quirino Ordaz como uno de los tres mejores gobernadores del país, sus gobernados no opinan lo mismo.



Sinaloa es un estado próspero, donde la población se acostumbró a convivir con la delincuencia organizada, ante la inoperancia de los tres niveles de gobierno y en que los ciudadanos entienden que manteniéndose al margen de ellos, la vida transcurre con normalidad.



Es en lo político donde las cosas se complican y en la selección de su próximo gobernador se conjugan muchas cosas, especialmente la de ensayar nuevas fórmulas.



Los sinaloenses ya conocieron la alternancia, aunque no fue tal, ya que la vivieron con un priista que solo cambió de siglas para ganar los comicios y conseguir que sus aliados le permitieran competir.



El resultado no fue agradable, ya que Mario López Valdez (Malova) dejó sumamente endeudado el erario y dejó dudas sobre el manejo de las finanzas, las que hasta ahora no han sido aclaradas.



Para 2021, aparecen una serie de nombres de prospectos para competir por el gobierno estatal, en los que destacan los candidatos de Morena y del PRI, partidos que se considera estarán en la disputa final.



Rubén Rocha, senador de Morena es el favorito para competir con los colores de ese nuevo partido mayoritario. Ex Rector de la Universidad de Sinaloa y ex candidato perdedor a gobernador, se ubica dentro de los favoritos. Por el PRI, el también senador Mario Zamora y el dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés, van en parejera y un poco más distantes Aarón Irízar y Sergio Torres. El primero fue director de la Financiera Rural y el segundo ya fue diputado federal y alcalde de Culiacán, pero perdió la reelección en 2018. Los otros dos fueron alcaldes de Culiacán.



Y aunque estos dos partidos están ubicados como finalistas, hay otros elementos que podrían inclinar la balanza para uno u otro o hasta arrebatarles el triunfo.



Priistas y morenos parecen tener pocas dudas sobre el nombre de su abanderado, razón por la que Sergio Torres ya anunció que estará en la boleta y Movimiento Ciudadano le echó la red para atraparlo. Otro ex rector de la UAS y ex alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén, se apunta nuevamente para competir y Manuel Clouthier enfoca sus baterías para entrar en la competencia.



Los panistas que carecen de figuras políticas locales apuntan hacia algún dirigente empresarial que podría ser Juan Pablo Castañón, Edna Fong o el cuñado de los Clouthier Heriberto Félix, quien hace 16 años quedó solamente a un punto del triunfo.



Gerardo Vargas Landeros se apunta como la opción para el recién creado Partido Redes Sociales Progresistas.



*****



Personajes como Edgardo Buscaglia, Marcela Jiménez, los diplomáticos argentinos Pilo Bordón y Roberto García Moritán, además de José Alberto Aguilar Iñárritu y Graciela Romer, forman parte del esfuerzo democrático de Alertas SD, para congregar a un grupo de especialistas comprometidos con la democracia, la gobernabilidad y el Estado de Derecho.



La idea conlleva invitar a unirse a ex presidentes latinoamericanos, líderes sociales, pensadores, intelectuales y periodistas.



