Voluntario de la vacuna de AstraZeneca da positivo a COVID-19

Un participante en los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxfordo reveló que dio positivo a la enfermedad.



A través de su cuenta de Twitter, el voluntario llamado Joan Pons, de origen español y residente en el Reino Unido, dio a conocer que los síntomas comenzaron el jueves.



Pons, quien es enfermero, escribió que hasta ahora tiene síntomas leves como pérdida del olfato, dolor de cabeza y congestión nasal, por lo que se ha puesto en cuarentena en su casa.



’Hoy me he llevado un susto de muerte: ha pasado lo que estábamos todo el mundo esperando y es que uno de mis test resultase positivo’, escribió en Twitter.



En el video colgado en su cuenta Pons comentó que espera ser uno de los vacunados contagiados ya que es ’la única manera de saber si la vacuna es eficaz’.



El voluntario en los ensayos explicó que desconoce si recibió la vacuna o solo un placebo.



La vacuna

La vacuna de Oxford-AstraZeneca, uno de los proyectos en estado más avanzado y que despierta grandes expectativas, vio sus ensayos clínicos interrumpidos el 6 de septiembre debido a la enfermedad ’inexplicada’ de un participante.



Un comité independiente analizó el caso y determinó que no se trataba de un efecto secundario de la vacuna.



’Sus recomendaciones fueron aceptadas por los reguladores nacionales del Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, India y ahora Japón, que creen que los ensayos son seguros y se pueden reanudar’, afirmó el grupo en su comunicado.



La Agencia Europea de Medicamentos (AEM) estima ’que se podría tardar al menos hasta principios de 2021 para que una vacuna contra el COVID-19 esté lista para su aprobación y disponible en cantidades suficientes’ para su uso en todo el mundo.



Con información de AFP.