Volveremos a las colonias de la capital para asegurarnos de que los recursos sean bien aplicados: Jasmín Bugarín

La candidata a la diputación federal por el distrito II de Nayarit, Jasmín Bugarin, recorrió colonias de la ciudad de Tepic para dar a conocer a los habitantes sus propuestas e invitarlos a que voten este próximo 6 de junio por las y los candidatos de la coalición ’Juntos Hacemos Historia’.



Por la mañana recorrió las calles del fraccionamiento Jacarandas en compañía de la candidata a la regiduría por la demarcación seis, Marina Rentería y por la tarde estuvo en la colonia Independencia junto al candidato a regidor por la demarcación cinco, Juan Zambrano, en donde escuchó atentamente a los habitantes que le expresaron sus necesidades.



Una petición general, fue que los representantes no solo los visiten en temporada de campaña sino que regresen una vez que lleguen al cargo, ya que por años han abandonado los lugares y en ocasiones no se sabe quiénes son los representantes.



’Un compromiso que tengo es regresar a las colonias de Tepic, lo he hecho y seguiré trabajando de la mano con los colonos, mi vocación es el servicio y vamos a verificar que los recursos que se gestionen en la Cámara de Diputados lleguen y se vean reflejados en la mejora de los servicios públicos, el sector político debe estar al tanto de esta situación’ aseguró Jasmin Bugarin.



La abanderada de la coalición ’Juntos Hacemos Historia’ integrada por el PVEM, PT y MORENA, se comprometió a no dejar sola a la ciudadanía, volver a las calles, colonias y fraccionamiento de Tepic para juntos construir una mejor capital.