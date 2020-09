Volvería AMLO a aplastar al PRIANRD y con mayor diferencia a dos años de 2018

Si en éste momento se repitiera la elección presidencial de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvería a ganar, aumentando su aceptación en estos dos años, de acuerdo con una encuesta realizada por la consultora Parametría.



De acuerdo con el estudio el 50% de las personas consultadas votarían por AMLO, 17% por Ricardo Anaya, entonces candidato de la coalición PAN-PRD-MC, y 14% por José Antonio Meade, de la coalición PRI-PVEM.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Si se repitiera la elección el Presidente obtendría 6 puntos más de su votación de 2018. Es decir, su preferencia llegaría al 59 por ciento. <a href="https://t.co/1cXNXAWRkU">https://t.co/1cXNXAWRkU</a> <a href="https://t.co/By2jv4Co9R">pic.twitter.com/By2jv4Co9R</a></p>— Parametría (@Parametria) <a href="https://twitter.com/Parametria/status/1309130695835516928?ref_src=twsrc%5Etfw">September 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



No obstante, dado si sólo se consideran las preferencias efectivas, es decir, sin contar los hipotéticos votos nulos e inválidos, el 59% de los votos iría para el actual presidente, 20% para Anaya, 16% para Meade y 4% para Jaime Rodríguez ’El Bronco’.



’Esta medición es relevante porque podría ser un indicador de que pasaría si hubiera una consulta sobre la revocación de el mandato del Presidente. Sin embargo, para la elección intermedia del año entrante no estará en la boleta de manera formal, aunque sí en la mente de los electores’, refirió el análisis de Parametría.



En cuanto a las elecciones intermedias del próximo año, en preferencia efectiva Morena lideraría nuevamente el Congreso pero con menor proporción que en 2018, con 43% de los votos, seguido del PAN con 20%, PRI con 18%, PRD y PVEM con 5%, PT y Movimiento Ciudadano con 3%. Según esta muestra, además los candidatos independientes se llevarían el 3% de las preferencias. Sin embargo, en este estudio no se consideró la presencia del nuevo partido Encuentro Solidario, del mismo origen que el extinto Encuentro Social, también ganador de la Presidencia en 2018.



La casa encuestadora menciona que la caída de la aprobación presidencial ha variado en los dos años de gestión. Sin embargo, la preferencia por Morena se mantiene estable y vigente, pues en la última medición reflejó un 43 por ciento, número similar al que obtuvo en 2018.



Sobre esta votación intermedia, Parametría advierte que las elecciones para gobernador en 15 entidades incidirá en estos resultados debido a la presencia de liderazgos locales, lo que incidirá tanto en la elección de legisladores locales y federales como de alcaldes.



’Lo que tendremos al final en la elección intermedia del 2021 es la competencia de la popularidad del Presidente, la preferencia por Morena a nivel nacional compitiendo contra los liderazgos locales. Por ello cualquier medición que se observe como referencia de lo que puede pasar en la elección de 2021 debe tomar en consideración estos elementos.



’Asumir que a Morena le va a ir bien sólo porque a nivel nacional tiene buenos números no refleja necesariamente lo que pasa a nivel local. Faltan todavía 9 meses para las elecciones, mucho puede cambiar, pero los datos hasta el día de hoy son útiles para entender de que va a depender la dinámica electoral’, refiere la encuesta.



De hecho en el caso de Hidalgo si bien se especulaba que alcanzarían hasta 60 alcaldías ganadas, morena alcanzará 40 en un escenario optimista, derivado de rupturas e infiltraciones en el partido a nivel estatal.



El pasado 31 de agosto, el Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que cuenta con el 70 por ciento de aprobación de los mexicanos, en contraste de una encuesta publicada por el diario Reforma en la que se mostró que la aprobación del mandatario se ha reducido hasta el 56 por ciento desde el inicio de su Gobierno.



Andrés Manuel López Obrador especificó que ese 70 por ciento es referente a ciudadanos que quieren que continúe con su mandato, frente a un 25 por ciento que buscan que deje el cargo y un cinco por ciento ’que le da igual’. Afirmó que según una encuesta internacional que mide a los jefes de Estado alrededor del mundo, él se coloca en el segundo lugar de aprobación y que sólo ha caído dos puntos durante la contingencia sanitaria. Con información de FORBES